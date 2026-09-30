Alemanha recebe péssima notícia às vésperas do duelo da Liga das Nações com a Sérvia

Nico Schlotterbeck se lesionou na tarde de quarta-feira durante o treino da Alemanha. Ele sofreu uma lesão no tornozelo e não voltará a entrar em ação nesta Data Fifa.

Em Herzogenaurach, onde a seleção da Alemanha está hospedada, estava programado para a tarde de quarta-feira o último treino antes do duelo da Liga das Nações contra a Sérvia.

Logo no início do treino, deu errado. Schlotterbeck torceu o tornozelo em um exercício de drible e teve de deixar o campo imediatamente. Na noite de quarta-feira, ele ainda fará uma ressonância magnética.

Schlotterbeck não voltará a entrar em ação nesta Data Fifa, embora o BILD informe que a lesão não é tão grave quanto a que ele sofreu pouco antes da Copa do Mundo.

Por causa daquele problema, o zagueiro de 26 anos acabou tendo de abrir mão da Copa do Mundo. Na ocasião, também se tratava de uma lesão no tornozelo.

Schlotterbeck joga no Borussia Dortmund desde 2022, quando o clube o contratou junto ao SC Freiburg por 20 milhões de euros. Ele disputou 30 partidas pela seleção da Alemanha.