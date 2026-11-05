Alemanha, os convocados de Klopp: Fullkrug volta, Bisseck e Woltemade ficam de fora

Depois dos testes feitos durante a longa pausa para jogos de seleções no fim de setembro e início de outubro, Jurgen Klopp volta a apostar em suas certezas. O técnico da Alemanha divulgou os convocados para os próximos dois compromissos da seleção, com uma lista mais "clássica", mas que também traz algumas novidades.
A surpresa mais interessante é Niclas Fullkrug, ex-Milan, que volta à seleção após marcar 8 gols em nove partidas da Bundesliga. A Alemanha enfrentará a Sérvia fora de casa na sexta-feira, 13 de novembro, pela Liga das Nações, antes do confronto com a Holanda em Berlim, na segunda-feira, 16 de novembro. -
Goleiros: Alexander Nübel, Marc-André ter Stegen, Jonas Urbig
Defensores: Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Finn Jeltsch, Maximilian Mittelstädt, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Malick Thiaw, Philipp Treu
Meio-campistas: Tom Bischof, Said El Mala, Brajan Gruda, Lennart Karl, Joshua Kimmich, Wael Mohya, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović, Derry Scherhant, Florian Wirtz
Atacantes: Younes Ebnoutalib, Niclas Füllkrug, Kai Havertz