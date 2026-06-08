Além do calor, Virgil van Dijk vê outro desafio na Copa do Mundo: “Vai ser preciso se acostumar”

Virgil van Dijk acredita que, além das altas temperaturas e da umidade, os campos também podem desempenhar um papel importante durante esta Copa do Mundo, segundo declarou à revista Voetbal International. De acordo com o capitão da seleção holandesa, os campos não estão em condições ideais e a bola não quica bem neles.

“As condições vão influenciar cem por cento”, começa o zagueiro do Liverpool. Em seguida, ele menciona o estado dos campos. “Isso também, aliás. Pudemos ver isso na Copa do Mundo de clubes, no ano passado, nos Estados Unidos.”

“A bola não quica muito bem. Vai ser preciso se acostumar. Temos que experimentar e nos adaptar o mais rápido possível.”

O experiente jogador de 34 anos acredita, apesar de tudo, que a Seleção Holandesa pode se destacar. Ele ressalta que a capacidade de mudar o estilo de jogo é crucial para isso. “Temos as qualidades para jogar de várias maneiras. Estamos trabalhando nisso. Também podemos utilizar diferentes sistemas. Se jogarmos com quatro na defesa, podemos acabar adotando uma formação 3-4-3.”

Segundo Van Dijk, um bom início é essencial para que a equipe possa crescer ao longo do torneio. “Precisamos nos apresentar bem e vencer os jogos logo de cara, para que possamos crescer no torneio. Assim, com este grupo, podemos realmente fazer deste um verão maravilhoso.”

Na noite de segunda-feira, a seleção holandesa joga seu último amistoso internacional, contra o Uzbequistão. No próximo domingo, às 22h, está programada a primeira partida da fase de grupos contra o Japão.