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Uma reportagem afirmou, nesta terça-feira, que a decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS) sobre o título da Copa Africana de Nações de 2025 não apenas privou o Marrocos dessa conquista, como também teve efeitos que vão além disso.

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Após mais de oito meses de espera, especulações e declarações contraditórias, além da audiência realizada no início de outubro na cidade suíça de Lausanne, a Corte Arbitral do Esporte divulgou sua decisão nesta terça-feira, encerrando uma longa fase de disputa sobre a final da Copa Africana de Nações de 2025, e deu ao Senegal a decisão que esperava, retirando o título do Marrocos.

O regulamento permite recorrer das decisões da Corte Arbitral do Esporte ao Supremo Tribunal Federal da Suíça, a mais alta autoridade judicial do país.

A decisão é um duro golpe para o Marrocos, que ficou sem a segunda estrela de sua história, mas ela também tem outro lado.

De acordo com o site "Foot Mercato", o Marrocos terá de arcar com custos elevados após a decisão da Corte Arbitral do Esporte sobre a final da Copa Africana de Nações de 2025.

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Enquanto o Senegal recuperou oficialmente o título, a Federação Real Marroquina de Futebol continuará obrigada a cobrir parte dos custos do processo de arbitragem iniciado pela Federação Senegalesa de Futebol.

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O sexto ponto da decisão divulgada hoje estabelece que esses custos, que serão definidos posteriormente pela secretaria da Corte Arbitral do Esporte, serão divididos entre as duas entidades.

A Federação Marroquina de Futebol arcará com dois terços do valor, enquanto a Confederação Africana de Futebol cobrirá o terço restante. Dessa forma, o montante exato da conta ainda não é conhecido pela federação marroquina.

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Detalhes da crise na final da Copa Africana de Nações de 2025

A crise remonta aos minutos finais do tempo regulamentar, quando o placar apontava empate sem gols, até que o árbitro marcou pênalti para o Marrocos, decisão que revoltou os jogadores do Senegal e o técnico Pape Thiaw.

Vários jogadores da seleção senegalesa deixaram o gramado e seguiram para o vestiário em protesto, o que provocou a paralisação da partida por cerca de 10 minutos, até que Sadio Mané interveio para convencer os companheiros e o treinador a voltar e concluir o jogo.

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Com o reinício, o Marrocos teve uma chance de ouro para decidir o título, mas Brahim Díaz desperdiçou o pênalti ao cobrá-lo com cavadinha, e a bola parou facilmente nas mãos do goleiro Édouard Mendy.

A partida foi para a prorrogação, na qual Pape Gueye marcou o gol da vitória do Senegal, dando à sua seleção o segundo título de sua história, diante do choque da torcida marroquina, que esperava ver a seleção ser campeã em casa.

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Os acontecimentos não terminaram com o apito final: houve clima tenso e discussões entre alguns jornalistas marroquinos e o técnico do Senegal, Pape Thiaw, que foi criticado por sua decisão de mandar os jogadores de volta ao vestiário.

A entrevista coletiva dele após a partida foi cancelada, e ele pediu desculpas no dia seguinte, enquanto a Confederação Africana de Futebol decidiu suspendê-lo por cinco jogos em razão dos incidentes ocorridos na final.

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Dois meses após a partida, a Comissão de Apelação da Confederação Africana de Futebol tomou uma decisão pela qual considerou o Senegal desistente e concedeu ao Marrocos a vitória por W.O., por 3 a 0, com base no artigo 84 do regulamento do torneio.