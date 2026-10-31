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Alegria passageira e um final triste! Messi se junta a um clube brasileiro em surpresa estrondosa

Corinthians
Inter Miami CF
L. Messi
Brasil
EUA
Argentina

Qual é a história?

O site oficial do clube brasileiro Corinthians sofreu um ataque cibernético, que resultou na publicação de um comunicado falso anunciando a contratação do craque argentino Lionel Messi, jogador do Inter Miami dos Estados Unidos, a partir do ano de 2027, em um episódio que surpreendeu a torcida do clube.

Os hackers publicaram um comunicado que incluía detalhes da suposta operação de contratação, além de declarações atribuídas a Messi, nas quais ele manifestava sua felicidade com a oportunidade de jogar no futebol brasileiro. Eles também revelaram detalhes financeiros fictícios para justificar a capacidade do Corinthians de concretizar o negócio, apesar do alto custo da contratação do ex-craque do Barcelona.

O anúncio não durou muito tempo, já que os responsáveis pelo site se apressaram em removê-lo assim que descobriram a invasão, substituindo-o por um aviso informando que a plataforma estava passando por manutenção, depois que vários torcedores do clube foram surpreendidos pela notícia.

O Corinthians confirmou, em comunicado oficial, que suas plataformas sofreram um ataque cibernético, destacando que a equipe de tecnologia da informação conseguiu conter a invasão rapidamente, sem registrar quaisquer perdas financeiras ou vazamento de dados ou informações da instituição.

O clube acrescentou que decidiu, como medida preventiva, reforçar os protocolos de segurança de suas plataformas digitais e submeter seu site oficial e o site do seu estádio, a "Neo Química Arena", às verificações técnicas necessárias, suspendendo temporariamente o funcionamento de ambos, antes de reativar as duas plataformas posteriormente.

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A invasão ocorreu poucas horas após a vitória do Corinthians sobre o Mirassol por dois a zero, em partida válida pela trigésima terceira rodada do Campeonato Brasileiro, resultado que não foi suficiente para tirar o time da zona de rebaixamento, já que permaneceu entre os quatro últimos colocados na tabela de classificação.

O episódio não foi o primeiro do gênero entre os dois gigantes do futebol de São Paulo, já que o site oficial do Palmeiras, rival histórico do Corinthians, sofreu um ataque cibernético semelhante poucos dias antes.

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