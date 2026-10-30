O espanhol Carlos Alcaraz seguiu em frente no torneio de tênis de Viena após superar o norte-americano Tommy Paul por dois sets a zero, com parciais de 6 a 4 e 7 a 6 (2), garantindo sua vaga nas semifinais e marcando um encontro com o russo Daniil Medvedev em um confronto aguardado pela classificação à decisão.

Alcaraz chegou à semifinal pela quinquagésima vez em sua carreira profissional, após uma partida que teve diversas trocas de bola intensas e lampejos de categoria, apesar de o jogador espanhol ter sofrido no início do duelo para encontrar seu ritmo habitual, antes de conseguir resolver o confronto a seu favor.

A tarefa de Alcaraz não foi fácil diante de Tommy Paul, que o obrigou a disputas acirradas, especialmente com a queda de concentração do jogador espanhol em alguns momentos da partida e os erros fora do comum que cometeu, que quase deram ao adversário a chance de reagir, mas ele conseguiu recuperar o equilíbrio e fechar o primeiro set em 6 a 4.

A disputa prosseguiu no segundo set, no qual os dois jogadores recorreram ao tie-break, antes de Alcaraz impor seu domínio de forma clara e fechá-lo por 7 a 2, assegurando a classificação ao quadrangular de ouro sem a necessidade de um set decisivo.

Alcaraz terá pela frente um teste difícil diante de Medvedev, que também avançou às semifinais após entrar no torneio com o moral elevado, depois de conquistar o título do torneio de Almaty, além de ter superado vários confrontos difíceis em Viena.

O confronto tem importância especial para o espanhol, que não consegue vencer Medvedev desde seu triunfo sobre ele na semifinal do torneio de Pequim em 2024, enquanto o último encontro entre os dois, no torneio de Indian Wells, terminou com vitória do jogador russo.

Alcaraz busca manter suas boas exibições na capital austríaca e superar o obstáculo Medvedev para chegar à final, em um confronto no qual pretende recuperar a superioridade sobre seu adversário russo.