Alcaraz recupera o brilho após partida alucinante e avança à final de Tóquio

Carlos Alcaraz manteve o grande momento no torneio de tênis de Tóquio ao reverter a desvantagem diante do compatriota Jaume Munar e conquistar uma vitória emocionante em três sets, por 5-7, 6-3 e 6-1, avançando à final da competição pelo segundo ano consecutivo.

Munar começou a partida com força, aproveitando a confiança adquirida após eliminar o norte-americano Taylor Fritz em seu caminho até a semifinal, e conseguiu impor seu estilo a Alcaraz durante o primeiro set, revertendo a desvantagem de 3-5 para 7-5, depois de alcançar um feito notável ao vencer 16 pontos consecutivos diante do compatriota, quebrando o saque dele duas vezes e fechando o primeiro set.

Alcaraz percebeu que precisava mudar seu estilo e passou a apostar mais na sua direita, aumentando o risco nas trocas de bola, conseguindo gradualmente retomar o controle da partida. Após um início equilibrado, o espanhol impôs seu ritmo e fechou o segundo set em 6-3, apoiado na força de suas bolas e na rapidez para finalizar os pontos.

No set decisivo, a diferença ficou evidente, com a queda no rendimento de Munar, enquanto o nível de Alcaraz subiu consideravelmente, batendo nas bolas com força e precisão e explorando os espaços da quadra, fechando o set em 6-1 e confirmando sua forte recuperação após um início difícil.

Alcaraz carrega a ambição de manter o título do torneio de Tóquio, depois de ter sido campeão da edição passada em cima de Taylor Fritz, o que significa que vencer o título neste ano lhe permitirá preservar os pontos que conquistou na temporada passada.

Na final, Alcaraz aguarda o vencedor do confronto entre Jiri Lehecka e Valentin Vacherot, em uma partida na qual a estrela espanhola busca dar continuidade à sua caminhada rumo a um novo título na capital japonesa.