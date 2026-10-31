O espanhol Carlos Alcaraz garantiu sua vaga na final do Torneio de Viena de tênis, um dos torneios da categoria 500 pontos, pela primeira vez em sua carreira, após vencer o russo Daniil Medvedev em um confronto intenso, ficando a apenas um passo de conquistar seu primeiro título no torneio austríaco.

Alcaraz apresentou uma atuação destacada diante de seu adversário russo e conseguiu decidir o confronto em dois sets, aproveitando sua superioridade nos momentos decisivos, depois de ter decidido acrescentar o Torneio de Viena à sua agenda de participações a fim de aumentar o número de partidas ao longo da temporada.

O jogador espanhol impôs seu ritmo desde o início do primeiro set, aproveitando a força de seu saque e a precisão de suas pancadas, antes de conseguir quebrar o saque de Medvedev e abrir vantagem no placar, apesar das tentativas do jogador russo de voltar ao clima do set.

Medvedev manteve sua solidez e conseguiu pressionar Alcaraz em alguns games, mas o espanhol aproveitou uma oportunidade decisiva no décimo game para decidir o primeiro set e abrir vantagem na partida.

O segundo set teve uma disputa mais equilibrada, depois que os dois jogadores trocaram o domínio dos games, e Medvedev conseguiu ter uma oportunidade de quebra de saque, mas Alcaraz lidou com ela com sucesso, antes de retomar a iniciativa e abrir vantagem no placar.

O jogador russo não se entregou, conseguindo quebrar o saque de seu adversário e restabelecer a igualdade, levando o set ao tie-break, após os dois jogadores empatarem em 5 a 5, em meio a uma clara proximidade nas estatísticas, já que cada um deles obteve 68% de aproveitamento no primeiro saque e registrou seis aces, contra duas duplas faltas.

No tie-break, Alcaraz demonstrou sua superioridade nos momentos decisivos, após marcar 5 pontos seguidos, para decidir o segundo set e garantir sua classificação à final, dando continuidade à sua caminhada rumo ao título inédito no Torneio de Viena.