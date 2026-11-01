Alcaraz conquista título histórico em Viena

O espanhol Carlos Alcaraz conquistou o título do Aberto de Viena de tênis, após vencer o australiano Alex de Minaur na partida final da competição da categoria 500 pontos, acrescentando mais uma conquista ao seu currículo e se tornando o primeiro tenista espanhol a levantar o troféu do torneio austríaco desde David Ferrer, em 2015.

Alcaraz, que disputou sua quinta final nesta temporada em torneios da categoria 500 pontos, deu sequência à sua notável série de vitórias, conquistando o seu 26º triunfo consecutivo nesta categoria e chegando ao título de número 28 em sua carreira profissional.

Com essa conquista, Alcaraz subiu para a terceira posição na lista dos tenistas espanhóis com mais títulos, atrás de Manuel Orantes, que possui 34 títulos, e de seu compatriota Rafael Nadal, dono do recorde com 92 títulos.

A coroação do astro espanhol veio em sua primeira participação no torneio de Viena desde 2021, quando alcançou as semifinais aos 18 anos de idade, retornando desta vez para conquistar o título após uma atuação com a qual impôs seu domínio na partida final.

Alcaraz começou o confronto de forma intensa, depois de aproveitar o nervosismo de De Minaur e os erros não forçados cometidos pelo australiano, conseguindo a primeira quebra de saque e abrindo 3 a 0 no primeiro set, apesar de seu adversário ter tido uma chance de quebrar seu saque, que não conseguiu aproveitar.

O espanhol manteve sua superioridade, enquanto De Minaur teve dificuldade em acompanhar seu ritmo, levando Alcaraz a fechar o primeiro set em menos de 36 minutos, depois de permitir que seu adversário vencesse apenas um game.

No segundo set, De Minaur tentou melhorar seu nível e se agarrar às suas chances, conseguindo manter seus games de saque, mas não foi capaz de ameaçar de verdade a superioridade de seu adversário, antes de perder seu game de saque decisivo quando o placar indicava a vantagem de Alcaraz por 5 a 4, levando o espanhol a decidir o confronto e conquistar o título.

Após decidir o torneio de Viena, Alcaraz se prepara para enfrentar um novo desafio no Masters de Paris da categoria 1000 pontos, que representa o último dos torneios Masters da temporada, antes de participar das Finais do ATP Finals, nas quais o espanhol entra ocupando a terceira posição na corrida pela classificação.