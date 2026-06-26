Al-Shawali joga a toalha: “O que está acontecendo é insuportável... e eu quero ter Alzheimer”

O comentarista tunisiano Essam Al-Shawali perdeu a paciência durante a transmissão da partida entre Tunísia e Holanda na terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, depois que as “Águias de Cartago” apresentarem uma de suas piores atuações em Copas do Mundo, tornando-se a equipe com a defesa mais frágil do torneio, tendo sofrido 11 gols até o momento, com a partida ainda no primeiro tempo e o placar em 2 a 0 para o adversário.

Diante desse cenário, Al-Shawali fez declarações contundentes, dizendo: “O que está acontecendo é insuportável, e eu quero ter um Alzheimer leve que me faça esquecer a participação da Tunísia na Copa do Mundo de 2026”, em uma expressão chocante da magnitude da frustração que sente após a eliminação precoce e o colapso defensivo da equipe.

O comentarista tunisiano não se limitou a isso, mas apresentou sua interpretação do ocorrido, afirmando que “o nível dos jogadores é fraco, a preparação para o torneio foi fraca e houve interferências na escolha da lista”, considerando que a seleção está pagando o preço por erros cometidos antes do início da Copa do Mundo.

Al-Shawali acrescentou: “O tempo da partida passa devagar como uma tartaruga”, em referência à dificuldade de acompanhar o desempenho da seleção em campo, antes de enviar uma mensagem de esperança aos torcedores, dizendo: “Enquanto a equipe tiver história, ela vai voltar”.

Rani Khedira também não escapou das críticas de Al-Shawali, que atacou o meio-campista do Union Berlin, da Alemanha, que se juntou à seleção da Tunísia poucos meses antes do início da Copa do Mundo, após a aprovação da FIFA para a mudança de sua nacionalidade esportiva, descrevendo sua contratação como “uma grande mentira”.

As palavras de Al-Shawali foram uma referência ao fato de que o jogador, de 32 anos, não conseguiu trazer a contribuição esperada desde que se juntou às “Águias de Cartago”, apesar do grande alvoroço que acompanhou sua transferência internacional, especialmente por ser irmão do ex-campeão mundial pela Alemanha, Sami Khedira. e que havia defendido as seleções juvenis da Alemanha antes de decidir representar a Tunísia, valendo-se de suas origens tunisinas por parte de pai.

Ele concluiu sua declaração dizendo: “Estamos sem recursos e, pela primeira vez na história das participações da Tunísia, sofreremos três derrotas na fase de grupos”, referindo-se ao saldo negativo que assombra as “Águias de Cartago”, que continuam perdendo para a Holanda.

As declarações de Chawali refletem o clima de indignação que domina o meio esportivo tunisiano, diante de uma participação desastrosa que resultou na eliminação precoce da seleção e a transformou na defesa mais vulnerável da Copa do Mundo de 2026, após sofrer 11 gols até o momento, enquanto a partida contra a Holanda ainda está em andamento, o que torna esse número passível de aumentar.