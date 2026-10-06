Al-Owais escreve a história: número excepcional na Copa do Golfo 27

Mohammed Al-Owais, goleiro da seleção da Arábia Saudita, entrou para a história da Copa do Golfo pela porta da frente, ao manter o gol intacto durante toda a competição da "Golfo 27".

De acordo com o jornal Asharq Al-Awsat, Al-Owais se tornou o quinto goleiro a conquistar esse feito em uma edição completa do torneio.

Al-Owais não se limitou ao feito defensivo, pois uniu o gol invicto à conquista do título com a seleção da Arábia Saudita, tornando-se apenas o terceiro goleiro na história da Copa do Golfo a conseguir as duas coisas juntas, depois do kuwaitiano Ahmed Al-Tarabulsi e do omanense Ali Al-Habsi.

A seleção da Arábia Saudita conquistou a Copa do Golfo pela quarta vez em sua história após vencer os Emirados Árabes Unidos nesta noite por dois gols a zero.

A Arábia Saudita encerrou o torneio sem derrotas e é a terceira seleção a conseguir conquistar o título com o gol invicto, depois do Kuwait e de Omã.