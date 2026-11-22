Compartilhar Siga GOAL no Google

O Al-Nassr, da Arábia Saudita, recebeu um impulso moral antes do aguardado confronto contra o Al-Sadd, do Catar, pela Liga dos Campeões da Ásia Elite. Está confirmada a ausência de dois dos principais astros do time visitante, o croata Marcelo Brozović e o brasileiro Roberto Firmino, na partida entre as equipes no estádio "Al-Awwal Park", em meio a uma série de lesões que atinge o elenco do Al-Sadd antes da viagem a Riad.

Publicidade

A delegação do Al-Sadd chega nesta segunda-feira a Riad, capital da Arábia Saudita, para se preparar para o duelo contra o Al-Nassr, marcado para a noite de terça-feira, pela quinta rodada da fase de grupos da Zona Oeste da Liga dos Campeões da Ásia Elite.

O clube catariano divulgou, na noite de domingo, a lista de relacionados para o confronto, com 22 jogadores escolhidos pelo técnico romeno Răzvan Lucescu, ex-treinador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, na tentativa de voltar do "Al-Awwal Park" com um resultado positivo.

A lista teve a ausência de dois nomes de peso: o croata Marcelo Brozović, ex-meio-campista do Al-Nassr, e o brasileiro Roberto Firmino, ex-atacante do Al-Ahli, da Arábia Saudita. As lesões impediram que os dois ficassem à disposição da comissão técnica para a aguardada partida.

Os problemas do Al-Sadd não se limitam à dupla. A equipe sofre com outros desfalques por lesão, o que coloca Lucescu diante de um desafio difícil na escolha da escalação ideal para enfrentar um dos principais concorrentes da Zona Oeste, sobretudo porque o jogo chega em um momento em que o time catariano precisa melhorar sua posição na tabela de classificação.

Publicidade Publicidade

Brozović desfalca o time contra seu ex-clube

A ausência de Brozović tem um caráter especial, já que o meio-campista croata defendeu as cores do Al-Nassr nas últimas três temporadas, antes de se transferir para o Al-Sadd.

Tópicos relacionados

Próximas partidas ALN Liga dos Campeões da Ásia 13:15 ALS Assistir

O jogador, de 34 anos, disputou apenas uma partida com a camisa do novo clube antes de sofrer uma lesão na coxa que o afastou dos gramados desde meados do mês passado. Assim, ele segue fora de ação e priva a equipe de seus serviços em um confronto especial diante de seu ex-clube.

Firmino também entrou na lista de desfalques, após sofrer recentemente uma lesão no músculo posterior da coxa. Com isso, ficou confirmada a dificuldade de ele estar em campo na partida, que poderia marcar um novo duelo seu contra um dos clubes do Campeonato Saudita que já defendeu.

Publicidade

O Al-Sadd também não poderá contar com o meia ofensivo brasileiro Claudinho, o lateral francês Younes El Hannach e o zagueiro catariano Pedro Miguel, todos lesionados, o que complica ainda mais a missão de Lucescu antes do duelo com o Al-Nassr.

Retorno de Muntari e presença de astros do Catar

Por outro lado, a lista do Al-Sadd trouxe algumas notícias positivas. Lucescu convocou o atacante catariano Mohammed Muntari, que finalmente se recuperou de uma lesão muscular na coxa e passa a ser uma das opções ofensivas da equipe para o confronto.

Publicidade

A relação também inclui alguns dos principais nomes da seleção do Catar, com destaque para Akram Afif, Boualem Khoukhi e Hassan Al-Haydos, além do zagueiro italiano Alessio Romagnoli, do lateral brasileiro Paulo Otávio e do meio-campista uruguaio Agustín Soria.

O técnico romeno espera aproveitar a experiência desse grupo para compensar os desfalques importantes e apresentar uma imagem competitiva diante do Al-Nassr, sobretudo porque a equipe não pode se dar ao luxo de desperdiçar mais pontos diante da situação difícil no grupo.

Publicidade

O confronto tem grande importância para as duas equipes, que têm ambições e posições diferentes na tabela da Zona Oeste. O Al-Nassr, comandado pelo técnico australiano Ange Postecoglou, ocupa o sétimo lugar, com 6 pontos, enquanto o Al-Sadd aparece em 15º, o penúltimo, com apenas dois pontos, o que o obriga a buscar um resultado positivo para corrigir seu rumo na competição.

A expectativa é que os desfalques representem um duro golpe nas ambições do time catariano, em um momento em que o Al-Nassr busca aproveitar o fator casa e o apoio da torcida para conquistar os três pontos e reforçar sua posição na corrida pela classificação às fases eliminatórias.

Publicidade

Confira a lista do Al-Sadd para o duelo contra o Al-Nassr:

Goleiros: Meshaal Barsham, Saad Al-Sheeb, Youssef Abdullah.

Publicidade

Defensores: Alessio Romagnoli, Paulo Otávio, Boualem Khoukhi, Tarek Salman, Mohammed Waad, Abdulrahman Bakri, Abdullah Al-Yazidi, Abdessamad Bounacer.

Meio-campistas: Agustín Soria, Mohamed Camara, Guilherme, Mostafa Meshaal.

Publicidade

Atacantes: Akram Afif, Mohammed Muntari, Hassan Al-Haydos, Mohammed Al-Mannai, Hashim Ali, Giovani, Yousef Abdulrazzaq.