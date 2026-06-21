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Hussein Hamdy

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Al-Mashal: A Arábia Saudita vai passar da fase de grupos... e a Copa do Mundo comprova a força da Liga Roshen

Arábia Saudita
Espanha
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Grande ambição

Yasser Al-Misehal, presidente da Federação Saudita de Futebol, afirmou que a Seleção Saudita é capaz de passar da fase de grupos na Copa do Mundo de 2026.

A declaração foi feita poucas horas antes do confronto da seleção saudita contra a Espanha na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

Quanto à natureza das relações com a Federação Espanhola de Futebol, Al-Meshal afirmou, em entrevista concedida ao jornal “Marca”: “Nossa relação com o futebol espanhol é forte e continua crescendo, e a Supercopa tem sido um pilar fundamental desse vínculo, já que a organizamos com sucesso por vários anos. Isso aprofundou a relação entre o futebol saudita e o espanhol de uma forma muito prática: de federação para federação, de clube para clube e de torcedor para torcedor. Temos grande respeito pela Federação Espanhola e pelo sistema do futebol espanhol como um todo, pois a Espanha estabeleceu os padrões do futebol moderno com seu estilo, seus treinadores, o desenvolvimento dos jogadores e sua cultura futebolística”.

E acrescentou: “Essas relações são importantes para o programa da Arábia Saudita. Continuamos a desenvolver nosso próprio estilo e nossas formas de jogar, mas também queremos aprender com os países líderes no futebol, construir laços técnicos mais fortes e criar mais oportunidades para que jogadores, treinadores e clubes sauditas se relacionem com os melhores ambientes do futebol mundial. Por isso, a Espanha não é apenas um adversário, mas sim uma referência e um valioso parceiro no futebol”.

Sobre a cooperação futura nas Copas do Mundo de 2030, na Espanha, e de 2034, na Arábia Saudita, Al-Meshal afirmou: “Acreditamos que as Copas do Mundo não devem ser eventos isolados, pois cada edição oferece lições para a seguinte, e todos nós seguimos o mesmo caminho, especialmente porque esta é a primeira Copa do Mundo a contar com a participação de 48 seleções, o que representa uma grande experiência de aprendizado para todos, inclusive para a FIFA. A Copa do Mundo de 2030 será realizada principalmente no Marrocos, na Espanha e em Portugal, com a Argentina, o Uruguai e o Paraguai sediando os jogos comemorativos do centenário da Copa do Mundo. Será um torneio muito especial, que reunirá grandes culturas do futebol de diferentes regiões”.

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E continuou: “Em 2034, a Arábia Saudita terá a honra de sediar a primeira Copa do Mundo com a participação de 48 seleções em um único país, com um tempo de voo que não exceda duas horas, no máximo, entre as cidades-sede. Nossa filosofia é simples e se baseia na participação e na contribuição. Estamos acompanhando de perto a Copa do Mundo de 2026, aprenderemos com a de 2030 e continuaremos trabalhando com a FIFA, as federações continentais e os atores do futebol para oferecer a melhor experiência possível em 2034”.

E continuou: “A Arábia Saudita tem tempo, mas não estamos começando do zero; já organizamos mais de 150 eventos esportivos internacionais e estamos nos preparando para a Copa da Ásia de 2027. Além disso, nossa infraestrutura e nossos programas de desenvolvimento do futebol estão avançando rapidamente. Nossa ambição é receber o mundo, celebrar o futebol e deixar um legado duradouro para todo o Reino”.

Sobre a fase que a seleção saudita aspira alcançar na Copa do Mundo, Yasser Al-Misehal disse: “Acreditamos que temos a qualidade, a experiência e a ambição necessárias para passar da fase de grupos, e esse deve ser o objetivo. Mas estamos cientes da magnitude do desafio: um grupo que inclui Espanha, Uruguai e Cabo Verde apresenta desafios distintos; a Espanha é uma das seleções mais fortes do mundo, e Cabo Verde merece todo o respeito. Portanto, sim, queremos passar da primeira fase e chegar o mais longe possível, mas o desempenho também é importante para nós”.

E concluiu: “O futebol saudita está no caminho certo; temos clubes mais fortes, um campeonato mais forte, programas melhores para a formação de jovens e maior experiência internacional no elenco da seleção. No nível profissional, há 48 jogadores na atual Copa do Mundo representando clubes da Liga Roshen, além de dois jogadores da Liga Yello, o que reflete a força e a importância do futebol saudita no momento. Nossos jogadores aprendem com esse ambiente ao treinar e jogar contra jogadores de alto nível todas as semanas. O sucesso significa, sem dúvida, alcançar bons resultados, mas também significa provar que o futebol saudita tem seu lugar no cenário mundial.”

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