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Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol, recebeu o apoio de figuras influentes do futebol europeu após decidir disputar a presidência da Federação Internacional de Futebol, a "Fifa", contra o atual presidente, Gianni Infantino. Os bastidores indicam que a candidatura não foi uma decisão individual e que surgiu após consultas com lideranças de destaque.

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O jornal francês "Le Figaro", em informação repercutida pelo site "Foot Mercato", revelou que Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain e da Associação Europeia de Clubes, teve papel importante ao incentivar Diallo a entrar na disputa eleitoral. Nos últimos dias, o dirigente teve várias conversas com ele, nas quais o encorajou a se candidatar e a enfrentar Infantino.

O apoio não se limitou a Al-Khelaifi, já que o presidente da Federação Francesa também obteve o respaldo de Aleksander Ceferin, presidente da UEFA , que manifestou apoio à sua candidatura e o elogiou bastante durante uma reunião realizada na última segunda-feira. O gesto reflete o desejo, em alguns círculos do futebol europeu, de apresentar um concorrente forte ao atual presidente da Fifa.

Segundo a reportagem, Diallo se sentiu orgulhoso da confiança demonstrada por Al-Khelaifi e Ceferin em sua capacidade de encarar essa disputa. As iniciativas de ambos também tiveram influência clara em sua decisão final, já que ele vinha avaliando suas opções antes de definir sua posição sobre a candidatura.

O presidente da Federação Francesa comunicou a decisão à sua equipe no último fim de semana, o que causou surpresa entre algumas pessoas próximas a ele, sobretudo porque a movimentação ocorreu após uma série de contatos e consultas que ajudaram a mudar sua posição e o levaram a entrar em uma das disputas eleitorais mais marcantes do futebol mundial.

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Diallo se prepara agora para iniciar sua campanha eleitoral, contando com o apoio declarado da UEFA, além do respaldo de Nasser Al-Khelaifi, que tem amplas relações e grande influência no ecossistema do futebol europeu. Isso pode dar ao candidato francês um impulso importante contra Infantino.

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A candidatura de Diallo já havia revelado a existência de uma movimentação europeia para enfrentar Infantino, depois que o Comitê Executivo da UEFA o escolheu para disputar a eleição. O passo chamou a atenção diante da forte relação que o presidente da Fifa mantém com diversos dirigentes de confederações continentais e federações nacionais.

Esses desdobramentos ocorrem num momento em que Infantino segue se preparando para manter o cargo que ocupa desde 2016, quando assumiu a presidência da Fifa, e almeja continuar à frente da entidade na próxima etapa. Diallo, por sua vez, busca se apresentar como uma opção capaz de rivalizar com ele, com o apoio de figuras de peso na Europa.

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Noël Le Graët, ex-presidente da Federação Francesa de Futebol, já havia demonstrado surpresa com a candidatura de Diallo contra Infantino, sobretudo pela relação de amizade com o presidente da Fifa, além de ter expressado admiração por ele. Ainda assim, não descartou que o presidente da Federação Francesa tenha motivos e argumentos que o levaram a entrar nesse confronto.

Assim, a disputa pela presidência da Fifa tende a ganhar dimensões maiores do que um simples confronto entre dois candidatos, com a entrada de nomes influentes na corrida. Já a posição das federações nacionais e sua capacidade de mobilizar votos serão o fator mais importante para definir as chances de Diallo diante de Infantino.