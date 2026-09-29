Al-Khelaïfi: cheguei a um acordo com Pérez, e este trio merece a Bola de Ouro

Nasser Al-Khelaifi, presidente da Associação de Clubes Europeus e presidente do Paris Saint-Germain, revelou ter chegado a um acordo com Florentino Pérez, seu homólogo no Real Madrid, indicando que aposta em três jogadores para conquistar a Bola de Ouro, prêmio concedido ao melhor jogador do mundo, neste ano.

Al-Khelaifi falou em coletiva de imprensa após a assembleia geral da associação, nesta terça-feira, e renovou sua defesa de Florentino Pérez, afirmando que este e seu clube merecem mais respeito pelo que ofereceram ao futebol.

O dirigente catari disse, segundo o que foi divulgado pelo jornal espanhol "Marca": "Florentino e o Real Madrid merecem mais respeito. Ele fez de tudo pelo futebol, e não sei quantas Ligas dos Campeões da Europa eles venceram nos últimos anos".

E prosseguiu: "Durante a meia hora em que conversamos, chegamos a um acordo", sem que Al-Khelaifi revelasse detalhes sobre esse acordo.

Al-Khelaifi nega desejo de presidir a Fifa

O presidente do Paris Saint-Germain abordou a polêmica em torno da Federação Internacional de Futebol, a "Fifa", afirmando que não pensa em suceder Gianni Infantino na presidência da federação internacional.

Ele disse: "Não tenho absolutamente nenhum interesse na Fifa, esse não é o meu objetivo. Estou desfrutando do que faço. Penso em continuar crescendo com a Associação de Clubes Europeus, como vocês viram hoje".

E acrescentou: "Quero ser positivo. É triste, como eu disse, o que vemos, mas precisamos ser positivos para mudar as coisas".

Al-Khelaifi fala sobre a Bola de Ouro

Sobre a disputa pela Bola de Ouro, Al-Khelaifi recusou-se a entrar em confronto com os demais clubes, mas revelou seu desejo de que um dos jogadores do Paris Saint-Germain conquiste o prêmio.

Ele disse: "Não me coloque em problemas com os outros clubes. É evidente que quero que um dos três jogadores do meu time o vença: Dembélé, ou Kvaratskhelia, ou Fabián Ruiz, que também o merece, embora você saiba que conheço bem Kylian Mbappé, e que ele é um dos melhores jogadores do mundo".