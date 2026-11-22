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O Al-Ittihad se mantém firme na defesa de seus direitos na queixa que apresentou à Fifa contra o ex-técnico Sérgio Conceição.

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Segundo o jornal português A Bola, o caso diz respeito à reivindicação do treinador português de receber a totalidade dos valores restantes de seu contrato com o Al-Ittihad, após a rescisão do vínculo entre as partes.

De acordo com o jornal saudita "Al-Riyadiyah", o Al-Ittihad sustenta sua posição em uma cláusula de rescisão acordada no momento da assinatura do contrato, cujo valor equivale a aproximadamente quatro meses de salário, enquanto o treinador português insiste em receber uma indenização integral pelo período restante de seu contrato, de cerca de dois anos.

A diretoria do Al-Ittihad já apresentou à Fifa todas as justificativas e os documentos necessários.

O Al-Riyadiyah explicou: "Caso o impasse persista e não se chegue a um acordo amigável, o clube saudita não descarta recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte".

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O jornal saudita destacou ainda a existência de uma cláusula no contrato de Conceição que dava ao Al-Ittihad o direito de rescindir o vínculo sem arcar com obrigações financeiras adicionais, caso o treinador não conseguisse levar a equipe a uma das três primeiras posições durante a segunda e a terceira temporadas.

Próximas partidas ITT Liga dos Campeões da Ásia 13:15 PAT

Sérgio Conceição chegou ao Al-Ittihad no meio da temporada passada, e, sob seu comando, a equipe conquistou 22 vitórias em 42 jogos.

O Al-Ittihad terminou a temporada passada na quinta colocação da Roshn Saudi League e parou nas quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia Elite, ao ser eliminado pelo japonês Machida Zelvia.