O italiano Simone Inzaghi e o holandês Jens Toornstra optaram por disputar o clássico entre Al-Hilal e Al-Ittihad, neste sábado à noite, pela oitava rodada da Saudi Pro League, com duas escalações que carregam boa dose de ousadia e risco, depois que os treinadores decidiram apostar em um único volante no meio-campo, numa escolha que pode conceder às duas equipes força ofensiva adicional, mas que, em contrapartida, deixa espaços sensíveis diante da defesa.

A principal marca dessa ousadia está no fato de o Al-Ittihad depender apenas de Dion Lopy na posição de volante, enquanto o português Rúben Neves assume a mesma função no Al-Hilal, com a presença de Ahmed Al-Ghamdi e Houssem Aouar ao lado de Lopy, e Nasser Al-Dawsari e Simon Boabre ao lado de Neves. Trata-se de uma opção que oferece aos treinadores mais alternativas na construção e na criação de jogadas, mas que coloca um único jogador em cada equipe diante da enorme responsabilidade de proteger a profundidade e deter os ataques do adversário.

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Um único volante: aventura no coração do meio-campo

O perigo dessa escolha aumenta diante de duas equipes que possuem peças ofensivas capazes de se movimentar entre as linhas e explorar os espaços. Se os meio-campistas avançarem para pressionar ou apoiar o ataque, Lopy e Neves podem se ver em situações difíceis para cobrir o espaço às suas costas, especialmente na perda da bola e na rápida transição do adversário. Em confrontos como esse, um único passe bem-sucedido em profundidade pode ultrapassar toda a linha de meio-campo e colocar a defesa diretamente sob pressão.

Por outro lado, a ideia não deixa de ter vantagens claras; apostar em um único volante permite aumentar o número de jogadores nas zonas ofensivas e concede à equipe maior flexibilidade na circulação da bola e na pressão sobre o adversário. Mas o sucesso desse plano depende da capacidade dos demais meio-campistas de recuar rapidamente e dar apoio defensivo, além do comprometimento coletivo em fechar os espaços e impedir que o adversário explore as zonas ao redor do volante.

A escalação oficial de Al-Hilal e Al-Ittihad

O Al-Hilal entra no confronto com uma escalação comandada por Yassine Bounou no gol, com a presença de Theo Hernández, Kalidou Koulibaly, Hassan Tambakti e Mohammed Al-Mahzari na defesa, enquanto Neves assume o comando do meio-campo com o apoio de Nasser Al-Dawsari e Simon Boabre. No ataque, Inzaghi aposta em Gabriel Martinelli, Marcos Leonardo e Ollie Watkins para explorar os espaços e chegar ao gol do Al-Ittihad.

Escalação do Al-Hilal:

Gol: Yassine Bounou.

Defesa: Mohammed Al-Mahzari, Hassan Tambakti, Kalidou Koulibaly, Theo Hernández.

Meio-campo: Nasser Al-Dawsari, Rúben Neves, Simon Boabre.

Ataque: Gabriel Martinelli, Marcos Leonardo, Ollie Watkins.

Já o Al-Ittihad conta com Predrag Rajković no gol, tendo à sua frente Fares Abdi, Danilo Pereira, Carlo Simic e Muhannad Al-Shanqiti, enquanto Dion Lopy ocupa o papel de volante atrás de Ahmed Al-Ghamdi e Houssem Aouar. O setor ofensivo é comandado pelo trio Steven Bergwijn, Youssef En-Nesyri e Marwan Al-Sahafi, numa escalação que concede a Toornstra variadas opções ofensivas, mas que exige grande disciplina dos meio-campistas na perda da bola.

Escalação do Al-Ittihad:

Gol: Predrag Rajković.

Defesa: Fares Abdi, Danilo Pereira, Carlo Simic, Muhannad Al-Shanqiti.

Meio-campo: Dion Lopy, Ahmed Al-Ghamdi, Houssem Aouar.

Ataque: Steven Bergwijn, Youssef En-Nesyri, Marwan Al-Sahafi.

Entre o desejo de Inzaghi de impor o domínio ofensivo e a ambição de Toornstra de manter seus bons resultados, a disputa na região do meio-campo pode se tornar o fator mais importante para decidir o clássico, pois a ousadia na escalação pode conceder a uma das equipes vantagem ofensiva, mas também pode se transformar em ponto fraco caso o adversário consiga explorar os espaços atrás do único volante. E a pergunta agora é: quem conseguirá transformar esse risco em vantagem, e quem pagará o preço em um dos principais confrontos da rodada?