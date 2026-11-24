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Com os clubes sauditas interessados em atrair estrelas internacionais, uma antiga negociação envolvendo um marroquino voltou aos holofotes, em meio à expectativa pelas novas movimentações que a próxima janela de transferências de inverno pode trazer.

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O nome do astro marroquino Achraf Hakimi voltou ao centro das movimentações esperadas no mercado de transferências, depois que voltou a se falar no interesse do Al-Hilal, da Arábia Saudita, em contar com o jogador. As informações que circulam indicam que a diretoria do Al-Hilal estuda retomar a tentativa de contratar o atleta do Paris Saint-Germain, após as investidas anteriores terem esbarrado na recusa do clube francês.

Segundo informou o jornal marroquino Al Mountakhab, com base no site francês "Sport", o interesse do Al-Hilal pelo jogador da seleção marroquina não é recente. O clube saudita já havia se movimentado de forma séria durante a última janela de transferências de verão, quando tentou convencer a diretoria do Paris Saint-Germain a aceitar a venda do atleta antes do fechamento do mercado.

Nessa tentativa, o Al-Hilal apresentou uma proposta milionária de 120 milhões de euros, na esperança de fechar o negócio e garantir a assinatura de Hakimi. A oferta, porém, não foi aceita pelo clube parisiense, que preferiu manter o lateral marroquino e não abrir mão do jogador, apesar do alto valor oferecido.

De acordo com a reportagem francesa, a decisão de recusar a proposta não esteve desvinculada da visão dos responsáveis técnicos e administrativos do Paris Saint-Germain. A recomendação de manter o jogador partiu do diretor esportivo Luis Campos e do técnico espanhol Luis Enrique, que insistiram na permanência do atleta por considerá-lo um dos pilares do projeto esportivo da equipe.

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Com a proximidade da janela de transferências de inverno, o Al-Hilal parece se preparar para testar novamente a posição do Paris Saint-Germain, depois que a primeira tentativa não atingiu seu objetivo no último verão. Segundo a mesma fonte, no entanto, o retorno às negociações não significa necessariamente uma mudança de postura do clube francês nem disposição para aceitar a saída do jogador.

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A missão saudita fica ainda mais difícil por causa da situação contratual do lateral marroquino, que tem vínculo com o Paris Saint-Germain até o meio de 2029. Isso dá ao clube francês ampla margem para controlar o futuro do jogador e impõe ao Al-Hilal um desafio extra, caso decida transformar o interesse renovado em negociações oficiais.

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As dúvidas sobre o futuro de Achraf Hakimi no Paris Saint-Germain aumentaram recentemente, depois que o jogador, segundo relatos da imprensa francesa, recusou estender seu contrato para além do meio de 2029, apesar do desejo do clube parisiense de garantir sua permanência por mais tempo. O jornalista e comentarista esportivo italiano Pierpaolo Matrone revelou, em declarações ao site "Defensa Central", que o entorno do jogador marroquino conseguiu frear as movimentações do Paris Saint-Germain em relação à renovação, por entender que ainda é cedo para definir a questão, sobretudo porque a última extensão do contrato de Hakimi aconteceu há apenas dois anos.

Matrone explicou que essa postura deixa pontos de interrogação sobre o próximo passo do jogador, já que o Real Madrid acompanha a evolução de sua situação contratual , e destacou que Hakimi, formado nas categorias de base do clube merengue, nunca escondeu o desejo de um dia voltar a vestir a camisa branca. O jornalista italiano não descartou que o adiamento da renovação esteja ligado à espera por uma possível posição do Real Madrid e se o clube espanhol vai se movimentar para recuperar seu ex-jogador, uma concorrência que pode tornar a situação ainda mais difícil para os dirigentes do Al-Hilal.

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