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O jornalista Walid Al-Faraj revelou novos bastidores do Al-Hilal, envolvendo as movimentações do italiano Simone Inzaghi, técnico do time, e medidas administrativas tomadas pela diretoria contra vários jogadores, em meio à polêmica entre os torcedores provocada pela queda de rendimento nas últimas semanas.

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Durante participação no programa "Rotana Sport com Walid", Al-Faraj afirmou que Inzaghi se reuniu com três dos principais jogadores do elenco para discutir os erros cometidos nos últimos jogos e esclarecer as observações técnicas sobre o desempenho de cada um, em uma iniciativa que busca corrigir o rumo e restabelecer a disciplina no grupo.

Os bastidores não se limitaram à comissão técnica. Segundo Al-Faraj, o diretor esportivo Simone Hughes também se reuniu com um dos jogadores mais importantes do time e lhe comunicou que seu nível atual não é nada satisfatório, numa indicação de que ele precisa recuperar o desempenho esperado. O vídeo que acompanhou as declarações mostrou o francês Theo Hernández.

Além disso, Al-Faraj revelou que a diretoria do Al-Hilal aplicou multas pesadas a vários jogadores de peso por terem chegado atrasados a um treino, uma medida que reflete a vontade do clube de impor disciplina e não tolerar excessos, independentemente do status ou do nome do jogador no elenco.

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Essas movimentações acontecem num momento de pressão crescente da torcida sobre o Al-Hilal, por causa da queda de rendimento do time em algumas partidas e das críticas cada vez maiores ao desempenho dos jogadores e às escolhas técnicas de Inzaghi, o que deixou o ambiente em torno do clube mais tenso nos últimos dias.

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Al-Faraj comentou o cenário interno do clube e comparou o Al-Hilal às grandes famílias, que não expõem suas divergências diante de todos. Ou seja, o que acontece nos bastidores não vem necessariamente a público, apesar das diferenças de opinião.

Ele também apontou que a atual divisão entre os torcedores passa a impressão de uma disputa de poder entre o presidente do clube e o diretor esportivo, o que levanta ainda mais dúvidas sobre a relação entre os responsáveis pela gestão do time.

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Apesar desse clima, Al-Faraj garantiu que a diretoria do Al-Hilal e o proprietário do clube continuam apoiando Inzaghi, mas cobram do treinador uma melhora no desempenho e nos resultados na próxima fase, à altura das ambições e do potencial do time.

Assim, as movimentações recentes não parecem ser apenas reuniões técnicas ou punições disciplinares isoladas, mas parte de uma tentativa de reorganizar a situação no Al-Hilal, num momento em que treinador, jogadores e diretoria estão sob pressão cada vez maior da torcida. Resta saber o que os próximos jogos vão revelar sobre a capacidade do time de superar esta fase.