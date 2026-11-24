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A derrota do Al-Ahli por 3 a 2 para o Al-Shamal, depois de abrir 2 a 0 no placar, voltou a abrir espaço para críticas na imprensa saudita, em meio às dúvidas sobre o futuro do técnico Marino Pušić e sobre a capacidade da diretoria do clube de tomar decisões firmes. O revés foi especialmente doloroso pela forma como o time desperdiçou a vantagem.

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No programa "Rotana Sport com Walid", o apresentador Walid Al-Faraj discutiu com o convidado Faisal Zaid as consequências da derrota. Zaid criticou a forma como a diretoria do Al-Ahli vem conduzindo a situação do treinador e afirmou que a hesitação na hora de decidir se tornou parte do problema que o clube enfrenta.

Zaid ironizou o cenário que pode se repetir entre o técnico e a diretoria: "Se fôssemos dar um título a esta partida, seria: Pušić diz à diretoria do Al-Ahli 'me demitam'".

Al-Faraj respondeu com ironia, garantindo que não existe decisão dentro do Al-Ahli, numa referência à falta de firmeza apesar da queda nos resultados e no desempenho, o que levanta questionamentos sobre o futuro da comissão técnica.

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Al-Faraj continuou: "Só vão demiti-lo se ele perder para o Al-Ittihad por cinco gols". Ele ressaltou que algumas diretorias não tomam as decisões que a torcida espera "até o teto desabar sobre elas", nas suas palavras, e apontou que há diretorias que não se mexem nem quando a situação chega a um ponto difícil de ignorar, o que enfraquece sua posição diante dos torcedores. O Al-Ahli enfrenta o Al-Ittihad no próximo dia 11 de dezembro, pela 15ª rodada da Liga Roshn.

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Zaid afirmou que a regra administrativa é clara: "Quando falta decisão, a diretoria se enfraquece… Hoje você está se queimando sozinho". Para ele, a diretoria do Al-Ahli prejudica a si mesma ao insistir nessa postura, porque parece incapaz de resolver as questões importantes no momento certo, em vez de encarar as crises de forma direta e assumir a responsabilidade pelas escolhas que faz.

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Al-Faraj, por sua vez, criticou o modelo de gestão dos clubes atualmente. Segundo ele, os clubes se afastaram da imagem tradicional de instituições esportivas e se tornaram "parecidos com fábricas de cimento", como definiu, em referência aos múltiplos níveis de decisão e à complexidade dos procedimentos, que impedem os dirigentes de agir com a rapidez necessária quando surgem as crises.

Na mesma linha, ele observou que a diretoria do clube não tem necessariamente liberdade para agir sozinha e que algumas decisões dependem de aprovações e orientações de instâncias administrativas superiores. Na visão dele, isso explica a espera em que a diretoria se encontra, mas não a isenta das consequências da situação atual.

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Zaid voltou a afirmar que o dirigente do Al-Ahli, seja qual for seu nome ou cargo, acaba esperando por orientações, em vez de ter poderes claros para lidar com os problemas. Ele enfatizou que essa situação deixa seu papel mais próximo ao de um torcedor que aguarda para saber o que vai acontecer, sem capacidade de influenciar a decisão.

Zaid encerrou sua participação destacando a dificuldade de saber a quem os torcedores podem recorrer ou cobrar uma atitude, diante da falta de clareza sobre as responsabilidades e da sobreposição de atribuições.

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