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Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Al-Deayea pede que o Al-Hilal contrate estrela do Al-Ittihad na janela de inverno

Al-Ittihad x Al-Nassr
Al-Ittihad
Al-Nassr
Campeonato Saudita
Al Hilal
Arábia Saudita

O astro do Al-Ahly rouba a cena

Apesar das contratações estrondosas que o Al-Hilal saudita fechou desde o início da última janela de transferências de inverno até agora, Mohammed Al-Deayea, ídolo do clube, não pretende se contentar com isso.

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Partindo desse princípio, Al-Deayea falou sobre a importância de arrebatar um dos astros do Al-Ittihad que brilharam na partida do clássico contra o Al-Nassr, decidida pelo "Decano" pelo placar de 2 a 1, dentro das disputas da 5ª rodada do Campeonato Saudita da Liga Roshan de profissionais.

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Al-Deayea afirmou, em declarações durante sua aparição no programa "Doreena Ghair": "Acompanhei muitos jogadores no clássico entre Al-Ittihad e Al-Nassr, mas Ahmed Al-Julaidan, o lateral-direito do Decano, foi o que mais se destacou do meu ponto de vista".

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E acrescentou rindo: "Peço ao Al-Hilal que o contrate durante o próximo mercado, pois ele é um jogador incrível e equilibrado defensiva e ofensivamente, e acredito que nos dará muita força".

E concluiu dizendo: "A maioria dos laterais apresenta níveis impressionantes no aspecto ofensivo ou defensivo, então, quando algum deles se destaca em determinado lado, negligencia o outro, mas Al-Julaidan é diferenciado nos dois aspectos".

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