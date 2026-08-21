Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Al Hilal v Damac: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Traduzido por

Al-Deayea: Inzaghi destruiu o psicológico da dupla do Al-Hilal!

Al-Fayha x Al Hilal
Al-Fayha
Al Hilal
Campeonato Saudita
S. Inzaghi
K. Benzema
Malcom
Arábia Saudita
Itália
França
Brasil

Declarações explosivas

Mohammed Al-Deayea, ex-goleiro do Al-Hilal, fez declarações explosivas nas quais revelou o motivo da queda de rendimento da maioria dos jogadores do "Líder", explicando que há uma clara distância entre o técnico e as estrelas do time.

Leia também: Vídeo: Benzema: eu fico no Al-Hilal, e o futebol não são apenas gols!

Apesar de o Al-Hilal ter vencido a terceira partida consecutiva, sendo duas na Roshn Saudi League, diante do Al-Faisaly por 4 a 2 e do Al-Fayha por 3 a 0, e do Al-Raed por 2 a 0 na Copa do Rei, alguns especialistas e analistas continuam criticando o treinador italiano.

Al-Deayea disse em declarações ao programa "Dorina Ghair": "Acredito que há uma grande distância entre Inzaghi e os jogadores, pois ele destruiu o psicológico de alguns atletas, como Karim Benzema e Malcom de Oliveira".

Ingressos para os jogos da Roshn Saudi LeagueCompre seu ingresso agora!

Campeonato Saudita
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
ALT
Al-Fayha crest
Al-Fayha
ALF
Campeonato Saudita
Al-Khaleej crest
Al-Khaleej
ALK
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

E acrescentou: "O segredo da queda de rendimento de Malcom é a má forma como Inzaghi lidou com ele, e por isso ele deixou o time; da mesma forma, Benzema não vem rendendo bem pelo mesmo motivo".

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

E concluiu sua fala: "Benzema se sente triste, pois ele desejava receber a braçadeira de capitão, assim como Ronaldo e outros grandes jogadores em seus clubes, e atualmente há uma distância com o treinador, como eu mencionei".

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google