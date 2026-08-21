Al-Deayea: Inzaghi destruiu o psicológico da dupla do Al-Hilal!

Mohammed Al-Deayea, ex-goleiro do Al-Hilal, fez declarações explosivas nas quais revelou o motivo da queda de rendimento da maioria dos jogadores do "Líder", explicando que há uma clara distância entre o técnico e as estrelas do time.

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Apesar de o Al-Hilal ter vencido a terceira partida consecutiva, sendo duas na Roshn Saudi League, diante do Al-Faisaly por 4 a 2 e do Al-Fayha por 3 a 0, e do Al-Raed por 2 a 0 na Copa do Rei, alguns especialistas e analistas continuam criticando o treinador italiano.

Al-Deayea disse em declarações ao programa "Dorina Ghair": "Acredito que há uma grande distância entre Inzaghi e os jogadores, pois ele destruiu o psicológico de alguns atletas, como Karim Benzema e Malcom de Oliveira".

E acrescentou: "O segredo da queda de rendimento de Malcom é a má forma como Inzaghi lidou com ele, e por isso ele deixou o time; da mesma forma, Benzema não vem rendendo bem pelo mesmo motivo".

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E concluiu sua fala: "Benzema se sente triste, pois ele desejava receber a braçadeira de capitão, assim como Ronaldo e outros grandes jogadores em seus clubes, e atualmente há uma distância com o treinador, como eu mencionei".