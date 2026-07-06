Al-Da’ei: Se não fosse pelo Bono, o Marrocos teria perdido para o Canadá!

Mohammed Al-Da’ei, lenda do gol do Al-Hilal e da seleção saudita, elogiou o desempenho do marroquino Yassine Bounou durante o confronto contra o Canadá, afirmando que ele foi o fator mais importante na classificação dos “Leões do Atlas” para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

A seleção marroquina conseguiu garantir sua vaga nas quartas de final após vencer o Canadá por 3 a 0, marcando assim um confronto com a França em uma partida muito aguardada que será disputada na noite da próxima quinta-feira.

Durante sua participação no programa “Dorina Ghir”, Al-Da’ei afirmou que Bono desempenhou um papel decisivo no início da partida, ao defender várias chances perigosas que mantiveram o gol do Marrocos intacto.

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O lenda do Al-Hilal disse: “Acho que Yassine Bono é a principal estrela da seleção marroquina; ele jogou sozinho nos primeiros 20 minutos contra o Canadá, que foi a melhor equipe no primeiro tempo”.

E acrescentou: “Se não fosse por Bono, o Marrocos teria perdido para o Canadá; ele salvou sua equipe nos momentos mais difíceis da partida, antes que a seleção marroquina impusesse seu domínio e conquistasse a vitória”.

Al-Da’ei encerrou suas declarações elogiando amplamente o goleiro marroquino, afirmando: “Considero-o o melhor goleiro do mundo atualmente”.

Bono continua apresentando um desempenho excepcional com a seleção marroquina na Copa do Mundo de 2026, depois de ter desempenhado um papel de destaque ao levar os “Leões do Atlas” às quartas de final, reforçando assim sua posição como um dos principais goleiros do cenário mundial.