Ajax x Shelbourne na TV: veja aqui grátis ao vivo a partida

O Ajax enfrenta o Shelbourne FC na noite de quinta-feira, pela terceira fase preliminar da Conference League. A bola rola às 20h00, na Johan Cruijff ArenA com ingressos esgotados, e a partida poderá ser acompanhada ao vivo pela televisão e por meio de um stream gratuito.
O duelo será transmitido pela Ziggo Sport. Clientes da Ziggo podem sintonizar no canal 14 a partir das 20h00 para acompanhar ao vivo o desempenho do clube de Amsterdã.
Os amantes do futebol sem assinatura da Ziggo também não precisam perder nada de Ajax x Shelbourne. Pela Ziggo Sport Free, a partida pode ser transmitida com uma conta gratuita.
Assinantes do Ziggo Sport Totaal têm várias opções para acompanhar o duelo. A partida pode ser vista na Ziggo no canal 401, na KPN no canal 233 e na Odido no canal 160, enquanto o aplicativo Ziggo Sport Totaal também está disponível.
O Ajax garantiu vaga com autoridade na terceira fase preliminar ao eliminar o FK Vojvodina em dois jogos. A equipe da Sérvia foi derrotada por 4 a 1 tanto na ida quanto na volta, e assim o Ajax avançou com um placar agregado de 8 a 2.
O Shelbourne superou o Nõmme Kalju FC, da Estônia, na fase anterior. O clube irlandês venceu o jogo em casa por 5 a 2 e, por isso, pôde se dar ao luxo de perder por 2 a 1 na volta.
Os visitantes vivem uma temporada complicada na competição nacional e atualmente ocupam a quinta colocação. Além disso, o Shelbourne perdeu no último fim de semana por 1 a 0 para o Waterford, que briga na parte de baixo da tabela.
O técnico do Ajax, Míchel Sánchez, poderá contar contra o Shelbourne com Marc ter Stegen, Julian Brandt e Tolu Arokodare. Os três reforços foram inscritos a tempo na UEFA e, por isso, estão aptos a atuar no primeiro confronto com o adversário irlandês.