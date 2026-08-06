Ajax x Shelbourne na TV: veja aqui de graça ao vivo a partida

O Ajax enfrenta o Shelbourne FC na noite desta quinta-feira, pela terceira pré-eliminatória da Conference League. A bola rola às 20h00 na Johan Cruijff ArenA, com ingressos esgotados, e a partida terá transmissão ao vivo pela televisão e também por meio de um streaming gratuito.

O duelo será transmitido pela Ziggo Sport. Clientes da Ziggo poderão sintonizar o canal 14 a partir das 20h00 para acompanhar ao vivo o desempenho dos Amsterdammers.

Os amantes do futebol que não têm assinatura da Ziggo também não precisam perder nada de Ajax x Shelbourne. Pela Ziggo Sport Free, a partida poderá ser transmitida com uma conta gratuita.

Assinantes do Ziggo Sport Totaal têm várias opções para acompanhar o duelo. A partida pode ser vista na Ziggo no canal 401, na KPN no canal 233 e na Odido no canal 160, enquanto o aplicativo Ziggo Sport Totaal também está disponível.

O Ajax se classificou com autoridade para a terceira pré-eliminatória ao eliminar o FK Vojvodina em dois jogos. A equipe da Sérvia foi derrotada por 4 a 1 tanto na ida quanto na volta, e assim o Ajax avançou com um placar agregado de 8 a 2.

O Shelbourne passou pelo Nõmme Kalju FC, da Estônia, na fase anterior. O clube irlandês venceu o jogo em casa por 5 a 2 e, por isso, pôde se dar ao luxo de perder por 2 a 1 na volta.

Os visitantes vivem uma temporada complicada no campeonato nacional e atualmente ocupam a quinta colocação. Além disso, o Shelbourne perdeu por 1 a 0 no último fim de semana para o Waterford, que briga na parte de baixo da tabela.

O técnico do Ajax, Míchel Sánchez, poderá contar contra o Shelbourne com Marc ter Stegen, Julian Brandt e Tolu Arokodare. Os três reforços foram inscritos a tempo na UEFA e, por isso, estão aptos para o primeiro confronto com o adversário irlandês.