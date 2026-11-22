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O Ajax conquistou uma vitória tranquila pela Eredivisie na tarde de domingo. Na Johan Cruijff ArenA, a equipe superou o ADO Den Haag com facilidade: 3 a 0. Com o resultado, o time do técnico Míchel Sánchez voltou à segunda posição, um ponto atrás do PSV.

O Ajax tinha uma presença bastante surpreendente entre os titulares. Maarten Paes assumiu o gol no lugar de Marc ter Stegen. "Marc teve alguns problemas nesta semana, porque voltou do período com a seleção sentindo dores. Participou de apenas um treino e não se sentiu 100%", explicou o treinador espanhol antes da partida à ESPN.

Logo ficou claro que seria uma tarde fácil para os comandados de Míchel. O ADO recuava principalmente e esperava resistir pelo maior tempo possível, mas o plano foi por água abaixo após apenas três minutos.

Depois de uma jogada rápida iniciada por Oscar Gloukh, a bola chegou aos pés de Klaassen. O "Mister 1-0" abriu o placar de forma convincente. Um golpe para Maurice Steijn, que, justamente contra o Ajax, fazia seu retorno como treinador à Eredivisie.

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Antes dos 15 minutos, o Ajax ampliou a vantagem. A bola passou por Tolu Arokodare e Klaassen até chegar à frente de Jorthy Mokio, que de repente ficou sozinho diante do gol. O meio-campista não hesitou e finalizou com precisão no canto inferior direito: 2 a 0.

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O ADO cedia os gols com muita facilidade, e a situação ficou ainda mais difícil quando Matteo Waem foi expulso. O defensor cometeu uma falta leve em Tolu, que havia escapado da marcação e caiu prontamente no gramado. Um duro golpe para o ADO, sobretudo porque, pouco antes, a equipe havia tido um gol anulado por impedimento.

Ainda antes do intervalo, o Ajax decidiu a partida. Klaassen foi o mais rápido a reagir a um cruzamento de Lucas Rosa e mandou a bola para o gol, passando pelo goleiro Kilian Nikiema, que não pareceu feliz no lance: 3 a 0.

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No segundo tempo, houve pouca coisa para acompanhar em Amsterdã. Com os três pontos praticamente garantidos para o Ajax, a partida mais parecia um amistoso. Tolu, Yves Bissouma e o reserva Steven Berghuis ainda tiveram chances. Este último acertou o lado de fora da trave.

Mesmo assim, a vitória do Ajax teve uma nota negativa no fim, quando Mokio se chocou com força com Sekou Sylla. O jovem belga foi atingido duramente pelo adversário e deixou o campo sentindo muita dor e amparado por outras pessoas . Nada mais aconteceu nos dez minutos seguintes. Assim, Steijn teve um retorno decepcionante ao ADO, enquanto o Ajax terminou a tarde com uma vitória e de volta à segunda posição da Eredivisie.