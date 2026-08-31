O Ajax recebeu na noite de segunda-feira uma resposta do Osasuna sobre a primeira proposta por Enzo Boyomo, informa o AS. O clube de Amsterdã fez uma oferta para contratar por empréstimo o internacional camaronês de 24 anos até o fim da temporada, com opção de compra. O Osasuna, porém, rejeitou imediatamente a proposta, porque o clube de LaLiga só quer negociar uma venda em definitivo.

O Osasuna contratou Boyomo há dois anos junto ao Real Valladolid por 5,5 milhões de euros e agora quer obter uma quantia significativa com sua saída. O clube trabalha com um valor de pouco mais da metade da cláusula de rescisão fixada em 25 milhões de euros. Como o jogador, com nove partidas pela seleção, ainda não atuou um minuto sequer na LaLiga nesta temporada, uma saída de Pamplona é algo discutível.

Em caso de transferência para Amsterdã, Boyomo passaria a trabalhar com Míchel Sánchez, que ainda o conhece bem da Espanha, onde o defensor atua há seis anos.

O técnico do Ajax já falou abertamente após o duelo com o Telstar sobre a necessidade de reforços defensivos. Afinal, as saídas de Ko Itakura, Josip Sutalo e Ahmetcan Kaplan deixaram um grande vazio no setor defensivo.

Até o momento, apenas o experiente Daley Blind chegou para reforçar a defesa do clube de Amsterdã neste verão europeu. Míchel destacou na coletiva de imprensa que ainda é preciso contratar jogadores para mais de um setor. "Acho que ainda precisamos de um ponta, um zagueiro e possivelmente um meio-campista", disse o treinador.

O Ajax procura principalmente uma opção extra pelo lado direito da zaga, ao lado do jovem Aaron Bouwman. Míchel destacou que sua equipe às vezes sente falta de um pouco de experiência na saída de bola em situações importantes. "Pode ser que em alguns jogos precisemos de mais experiência", afirmou o treinador espanhol.



