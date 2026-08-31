O Ajax recebeu na noite de segunda-feira uma resposta do Osasuna sobre a primeira oferta por Enzo Boyomo, segundo o AS. O clube de Amsterdã fez uma proposta para contratar por empréstimo o internacional camaronês de 24 anos até o fim da temporada, com opção de compra. No entanto, o Osasuna rejeitou imediatamente a proposta, porque o clube de LaLiga só quer colaborar com uma venda definitiva.

O Osasuna contratou Boyomo há dois anos por 5,5 milhões de euros junto ao Real Valladolid e agora quer lucrar uma quantia significativa com sua saída. O clube trabalha com um valor de pouco mais da metade da cláusula de rescisão fixada em 25 milhões de euros. Como o jogador, nove vezes internacional, ainda não atuou um minuto sequer na LaLiga nesta temporada, uma saída de Pamplona é negociável.

Em uma transferência para Amsterdã, Boyomo passaria a trabalhar com Míchel Sánchez, que o conhece bem da Espanha, onde o defensor atua há seis anos.

O treinador do Ajax já falou abertamente após a partida contra o Telstar sobre a necessidade de reforços defensivos. Afinal, as saídas de Ko Itakura, Josip Sutalo e Ahmetcan Kaplan deixaram um grande vazio no setor defensivo.

Até agora, apenas o experiente Daley Blind chegou para reforçar a defesa do clube de Amsterdã neste verão. Míchel destacou na coletiva de imprensa que ainda é preciso contratar jogadores para mais de um setor. "Acho que ainda precisamos de um ponta, um zagueiro e possivelmente um meio-campista", afirmou o treinador.

O Ajax busca especialmente uma opção extra pelo lado direito da zaga ao lado do jovem Aaron Bouwman. Míchel apontou que sua equipe às vezes sente falta de certa rodagem na construção das jogadas em situações importantes. "Pode ser que em alguns jogos precisemos de mais experiência", indicou o treinador espanhol.



