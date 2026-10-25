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imago-sport-1085044556.jpgANP
Siep Engelen
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Ajax vacila, mas resiste ao Sparta e sobe para o segundo lugar no Campeonato Holandês

Sparta Rotterdam x Ajax
Sparta Rotterdam
Ajax
Eredivisie

O Ajax conquistou uma vitória suada neste domingo pelo Campeonato Holandês. Fora de casa, contra o Sparta, passou boa parte do segundo tempo sob pressão, mas conseguiu segurar o triunfo por 2 a 1. Abdellah Ouazane e Tolu Arokodare marcaram os gols do Ajax. 

O Ajax tomou a iniciativa desde o início e levou perigo principalmente pelo lado esquerdo, onde Ouazane buscava constantemente o confronto direto com seu marcador. Aos 22 minutos, saiu o primeiro gol: após uma tabela com Julian Brandt, Ouazane finalizou de forma espetacular para fazer 1 a 0. 

Às vésperas do intervalo, o Sparta empatou de forma inesperada. Jens Toornstra, que disputava sua 500ª partida pelo Campeonato Holandês, cabeceou com precisão um cruzamento de Isaac Babadi: 1 a 1. Foi um golpe para o Ajax, que, no entanto, reagiu rapidamente. 

Em um contra-ataque rápido, Brandt comandou a jogada. O alemão avançou com a bola e tocou para Tolu, que finalizou com calma e precisão no canto oposto. Assim, a equipe de Míchel foi para o vestiário vencendo por 2 a 1. 

Depois do intervalo, o Ajax não conseguiu liquidar a partida. Tolu chegou perto de marcar o terceiro gol da equipe de Amsterdã, mas acertou a trave. Na sequência, o Sparta cresceu e quase empatou após um erro grosseiro de Brandt, mas Marc ter Stegen salvou o Ajax ao defender a finalização do reserva Mitchell van Bergen. 

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Foi um alerta para o Ajax, que, ainda assim, recuou cada vez mais na reta final. O Sparta criou várias chances com Milan Zonneveld e Van Bergen, mas, com uma boa dose de sorte e uma excelente atuação de Ter Stegen, o Ajax resistiu por muito tempo. 

Míchel não estava tranquilo e colocou Daley Blind em campo na reta final para reforçar a defesa. A tensão durou até o último minuto, mas o Sparta não voltou a marcar. Com isso, o Ajax somou três pontos e subiu para a segunda posição no Campeonato Holandês, a três pontos do líder Feyenoord. 

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