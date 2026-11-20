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Boa notícia para o Ajax: Julian Brandt foi incluído pelo técnico Míchel Sanchez na lista de relacionados da equipe de Amsterdã. Assim, ele está disponível para enfrentar o ADO Den Haag e, na próxima semana, disputar o clássico contra o Feyenoord.

O departamento médico do Ajax também está esvaziando logo após a pausa para as seleções. Míchel contou a novidade com satisfação aos canais do clube.

"Alguns jogadores que até pouco tempo estavam lesionados estão voltando", disse. "Julian Brandt, Steven Berghuis, Thilo Kehrer e Anton Gaaei se recuperaram e estão disponíveis para o próximo jogo."

Assim, os quatro podem voltar a jogar contra o ADO Den Haag, onde o ex-técnico do Ajax Maurice Steijn fará seu retorno como treinador principal.

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"Estudamos a filosofia de jogo que Steijn adotou em seus clubes anteriores, mas também a maneira como o ADO jogou em suas últimas partidas", explicou Míchel sobre a preparação para o confronto.

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Simon Adingra, Kasper Dolberg, Viktor Tsygankov e Caio Henrique, porém, seguem lesionados e, por enquanto, não entrarão em campo.

"Os jogadores que estiveram com suas seleções também voltaram ao clube em boas condições", acrescentou Míchel, satisfeito, ao atualizar a situação dos lesionados.

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O momento é favorável para Míchel e o Ajax: o clássico está marcado não para este fim de semana, mas para o próximo. Na tarde de domingo, 29 de novembro, o Ajax vai até De Kuip.

Além disso, o Ajax ainda tem um confronto europeu na noite de quinta-feira. O adversário na Johan Cruijff ArenA será o FC Thun.