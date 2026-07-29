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Tolu ArokodareGetty
Siep Engelen

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Ajax precisa tremer após o pedido de visto de trabalho para Tolu Arokodare

Mercado da bola
Ajax
T. Arokodare
Ajax x Vojvodina
Vojvodina
Liga da Conferência

O Ajax solicitou na tarde de quarta-feira a autorização de trabalho para Tolu Arokodare, informa o De Telegraaf. Ainda assim, o jornalista Mike Verweij afirma que será “uma corrida contra o relógio”. 

Isso tem tudo a ver com a iminente fase preliminar da Conference League. Depois da vitória por 4 a 1 sobre o FK Vojvodina, o Ajax já está com um pé e meio na próxima fase, mas pode liquidar de vez a fatura nesta quinta-feira, na Johan Cruijff ArenA. 

Depois disso, uma nova lista de inscritos terá de ser enviada à UEFA até, no máximo, a noite de quarta-feira, 5 de agosto, para a próxima fase preliminar contra Shelbourne ou Nomme Kalju. O Ajax gostaria muito de já contar com Arokodare nela. 

Por isso, Jordi Cruijff passará a próxima semana à espera, com grande expectativa, da autorização de trabalho de Arokodare. Se tudo correr bem, o atacante será inscrito imediatamente para a próxima fase preliminar europeia. 

Não é apenas pensando na Europa que a autorização de trabalho é de grande importância. O técnico Míchel também quer poder contar com o atacante de 1,97 metro no domingo, 9 de agosto, quando o Ajax abrirá a Eredivisie com um jogo fora de casa contra o PEC Zwolle. 

Liga da Conferência
Ajax crest
Ajax
AJX
Vojvodina crest
Vojvodina
VOJ

Para isso, Arokodare precisa estar inscrito na KNVB até sexta-feira, 7 de agosto, às 12h. O Ajax espera concluir essas formalidades com boa antecedência, para que Míchel possa acioná-lo de imediato. Nesta temporada, Arokodare deverá disputar principalmente a posição de centroavante com Marcos Leonardo, que chegou do Al-Hilal por pouco menos de 20 milhões de euros. 

Arokodare foi contratado oficialmente pelo Ajax junto ao Wolverhampton Wanderers nesta quarta-feira. O atacante nigeriano chega por empréstimo de uma temporada. O Ajax pagará uma modesta taxa de empréstimo ao clube inglês e tem uma opção de compra de 20 milhões de euros.

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