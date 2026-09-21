Valentijn Driessen não está satisfeito com o nível da Eredivisie VriendenLoterij nesta temporada. Em sua coluna noDe Telegraafele não se anima com a maneira como os clubes holandeses vêm se apresentando, entre outros palcos, na Europa. O Ajax também é alvo de críticas: segundo Driessen, a equipe teve de agradecer à arbitragem por não ter perdido por 3 a 2 para o Excelsior, depois que um pênalti foi ignorado.

"Por enquanto, isso não traz alegria nenhuma. A confirmação de que a qualidade está em franca queda vem quando os clubes holandeses entram em cena no palco europeu." Driessen destaca os resultados dos clubes holandeses. Assim, o PSV empatou com o Shakhtar Donetsk, o Feyenoord perdeu para o FC Barcelona, NEC e AZ jogam a Liga Europa, enquanto Ajax e FC Twente disputam a Conference League.

"O que torna todos esses resultados ainda mais dolorosos é que a maioria desses clubes briga na parte de cima da Eredivisie. Uma Eredivisie em que, grosso modo, há uma divisão em dois blocos. Atrás de AZ, Feyenoord, PSV, FC Twente e Ajax, a bola pode rolar para qualquer lado", escreve o colunista.

"O nível frequentemente machuca os olhos. Quem acompanha ADO Den Haag x Cambuur por noventa minutos ou assiste a um jogo de Sparta, PEC Zwolle ou Telstar às vezes merece até uma medalha. Só que esses clubes muitas vezes não conseguem jogar melhor. Mas mesmo em AZ x Telstar, Feyenoord x ADO Den Haag, PSV x Fortuna Sittard, FC Twente x Telstar ou Ajax x Heerenveen, você não é exatamente mimado pelo top 5."

O jornalista de 63 anos, natural da região de Westland, vê o PSV perder o "status de invencível" após a derrota para o FC Twente (3 a 2), enquanto o Ajax deveria ter vencido o Excelsior por no mínimo 6 a 2 (2 a 2). "Eles tiveram de agradecer ao árbitro Jannick van der Laan, que, assim como o VAR, deixou passar um pênalti para o time de Roterdã, por não terem perdido por 3 a 2."

O AZ é o líder da Eredivisie, mas Driessen se pergunta qual será o cenário depois que os Alkmaarders tiverem jogado, após a pausa para a data Fifa, pela Liga Europa e contra Feyenoord, FC Twente e Ajax. "Aí ficará claro se Jordy Clasie e seus sobrinhos de fato vão desempenhar um papel de peso na briga pelo título nacional."

O Feyenoord voltou a golear diante do FC Utrecht (5 a 0). Ainda assim, na visão de Driessen, os rotterdammers ainda não precisam soltar a festa. "Giovanni van Bronckhorst, com o Go Ahead Eagles, enfrentou até agora apenas um adversário da metade de cima da tabela. Seu time, no entanto, parece ter entrado em um certo embalo, interrompido de forma incômoda pela pausa para a data Fifa", conclui.