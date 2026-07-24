Ajax pode encaixar uma boa quantia: há interesse por jogador com valor de mercado de 12 milhões de euros

Josip Sutalo está na lista do Benfica, avança Bruno Andrade, jornalista da redação portuguesa da CNN. Ainda não foi feita qualquer proposta oficial.

Isso poderá mudar rapidamente. O Benfica quer avançar com uma proposta quando Antonio Silva for vendido. Os portugueses estão perto de chegar a acordo para a sua transferência para o Bournemouth.

Segundo o Transfermarkt, Sutalo vale atualmente doze milhões de euros. Tem contrato em Amesterdão até meados de 2028.

O defesa croata não participou na passada quinta-feira na fase preliminar da Conference League frente ao FK Vojvodina (vitória por 1-4), por ainda estar de férias devido ao Mundial.

Sutalo soma até agora 108 jogos pelo Ajax, mas, ainda assim, Jordi Cruijff quer vendê-lo. Segundo as informações veiculadas, os amstredamenses aceitarão um “oferta plausível”.

Caso Sutalo seja vendido, não será um problema em Amesterdão. O treinador Míchel ainda conta com Daley Blind, Youri Baas, Dies Janse, Ko Itakura e Aaron Bouwman.



