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Bart DHanis

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Ajax pode encaixar uma boa quantia: há interesse por jogador com valor de mercado de 12 milhões de euros

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Josip Sutalo está na lista do Benfica, avança Bruno Andrade, jornalista da redação portuguesa da CNN. Ainda não foi feita qualquer proposta oficial.

Isso poderá mudar rapidamente. O Benfica quer avançar com uma proposta quando Antonio Silva for vendido. Os portugueses estão perto de chegar a acordo para a sua transferência para o Bournemouth.

Segundo o Transfermarkt, Sutalo vale atualmente doze milhões de euros. Tem contrato em Amesterdão até meados de 2028.

O defesa croata não participou na passada quinta-feira na fase preliminar da Conference League frente ao FK Vojvodina (vitória por 1-4), por ainda estar de férias devido ao Mundial.

Sutalo soma até agora 108 jogos pelo Ajax, mas, ainda assim, Jordi Cruijff quer vendê-lo. Segundo as informações veiculadas, os amstredamenses aceitarão um “oferta plausível”.

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Caso Sutalo seja vendido, não será um problema em Amesterdão. O treinador Míchel ainda conta com Daley Blind, Youri Baas, Dies Janse, Ko Itakura e Aaron Bouwman.


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