A escalação do Ajax para o clássico contra o Feyenoord está definida. O técnico Míchel Sánchez faz várias mudanças em relação ao jogo da Conference League contra o FC Thun (4 a 0). A partida no De Kuip começa domingo, às 14h30, com transmissão ao vivo pela ESPN 1.
Na noite de quinta-feira, Míchel decidiu poupar vários titulares de olho no clássico. O treinador espanhol fez nove mudanças em relação ao jogo da Eredivisie contra o ADO Den Haag, mas, ainda assim, viu seu time vencer os suíços com facilidade.
O principal desfalque do Ajax é Marc Ter Stegen. O confiável goleiro alemão não está em condições de jogar e permaneceu em Amsterdã. Maarten Paes o substitui no gol.
Thilo Kehrer, Dies Janse e Daley Blind dão lugar a Lucas Rosa, Aaron Bouwman e Youri Baas. Owen Wijndal é o único defensor que mantém a vaga entre os titulares e terá um duelo interessante com Anis Hadj Moussa pelo lado esquerdo.
Míchel também faz várias mudanças no meio-campo. Sofyan Amrabat, responsável por dar equilíbrio ao setor, fica no banco, enquanto Yves Bissouma começa jogando. O malinês não estava habilitado a atuar na noite de quinta-feira e, por isso, chega descansado para iniciar a partida em Roterdã.
Tópicos relacionados
Julian Brandt, que voltou de lesão na quinta-feira contra o FC Thun, completa o meio-campo ao lado do capitão Davy Klaassen.
O ataque do Ajax passa por uma reformulação completa. Oliver Edvardsen, Marcos Leonardo e Abdellah Ouazane saem da equipe titular, enquanto Tolu Arokodare e Oscar Gloukh voltam ao time.
Steven Berghuis será titular pela ponta direita. Míchel escala o experiente jogador, que marcou um belo gol na quinta-feira. O treinador opta por Steven Berghuis apesar dos dois gols de Rayane Bounida contra o FC Thun.
O Ajax chega ao confronto com o Feyenoord na segunda posição da Eredivisie, enquanto o rival ocupa o quinto lugar. Allard Lindhout será o árbitro no De Kuip, com Jeroen Manschot no VAR.
Escalação do Ajax: Paes; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Bissouma, Brandt, Klaassen; Berghuis, Tolu, Gloukh.