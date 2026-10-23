Ajax não quer contratar Zinchenko: "Eles preferem muito mais..."

O Ajax não pretende oferecer um novo contrato a Oleksandr Zinchenko, segundo Lentin Goodijk, jornalista da Voetbal International que cobre o clube.

Na manhã de terça-feira, veio a público a notícia de que Zinchenko passará a treinar com o Ajax para trabalhar na fase final de sua recuperação.

O ucraniano sofreu uma lesão no ligamento cruzado em sua segunda partida pelo clube de Amsterdã na temporada passada. Desde então, não voltou a jogar pelo Ajax.

Agora, ele está de volta ao De Toekomst, mas o Ajax não pretende oferecer um contrato ao jogador de 29 anos. O clube considera que já tem laterais-esquerdos suficientes no elenco.

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Para a posição, o Ajax já conta com Caio Henrique, Owen Wijndal, Jofre Torrents e, possivelmente, Youri Baas. Zinchenko não se encaixa nesse cenário. Segundo Goodijk, o Ajax também tem pouca margem financeira no inverno.

Com os recursos disponíveis, o Ajax quer reforçar outras posições. "Eles preferem muito mais contratar um centroavante ou um ponta. O Ajax está realmente sem profundidade no ataque neste momento", concluiu.