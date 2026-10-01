O Ajax enfrenta no próximo mês o FC Midtjylland na Conference League. O confronto será especial para o goleiro Nordin Bakker, do norte da Holanda, que defende o clube dinamarquês desde esta temporada e também deve atuar contra os amsterdameses.
O Midtjylland precisou procurar um novo segundo goleiro neste verão, depois que Jonas Lössl decidiu encerrar a carreira. O clube de Herning acabou chegando a Bakker, que veio do sc Heerenveen e assinou contrato de três anos na MCH Arena.
Como era esperado, Bakker ainda não entrou em campo na Superliga Dinamarquesa, embora já tenha estreado na Copa contra o Sundby BK, que foi derrotado por 7 a 0. Agora, a estreia de Bakker no campeonato também está prestes a acontecer.
O goleiro titular Elías Ólafsson sofreu uma lesão no rim na reta final da última partida antes da pausa para a Data Fifa, contra o Odense BK. O islandês terminou o jogo, mas depois uma cirurgia se mostrou necessária. A expectativa é que ele fique fora por meses.
"Falei com Elias depois da partida e não esperava que ele fosse ficar tanto tempo fora", contou o Bakker, de 28 anos, aodinamarquês Bold. "Três dias depois do jogo eu estava de férias na Holanda e falei com ele. Foi quando ele me contou a gravidade da lesão."
"É difícil para nós. Ele também é meu amigo, mas como segundo goleiro agora é minha tarefa substituí-lo da melhor maneira possível", diz Bakker, que se considera parecido com Ólafsson. "Nós dois somos muito fortes pelo alto em bolas paradas, e acho que nós dois também somos bons em cima da linha."
No dia 5 de novembro, o Midtjylland recebe o Ajax, e Bakker muito provavelmente será titular. "Estou realmente ansioso por isso. Voltei à Holanda na semana passada, e minha família e meus amigos só falam desse jogo."
"Sei que ainda há muitos outros jogos interessantes até lá, então primeiro preciso me concentrar neles", afirma Bakker, que mesmo assim volta a ser perguntado sobre o Ajax. "Muitos familiares vão assistir. Mas eu disse que eles precisam ter paciência."
"Meu foco está, antes de tudo, na próxima partida, contra o FC Copenhague. Depois veremos o que acontece", conclui o jogador de Oostknollendam, que além do Heerenveen também defendeu Almere City, FC Volendam e o Beroe Stara Zagora, da Bulgária.