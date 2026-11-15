Ajax Legends perde para o FC Barcelona Legends em jogaço de 11 gols

O Ajax Legends perdeu por 4-7 para o FC Barcelona Legends neste domingo, na Johan Cruyff Arena. O amistoso foi marcado pelo legado de Johan Cruyff, que teve uma longa trajetória como jogador e treinador nos dois clubes.
Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder, Edwin van der Sar, Klaas-Jan Huntelaar, Jari Litmanen e Patrick Kluivert estiveram entre os jogadores que atuaram pelo Ajax. Pelo Barcelona, entraram em campo Javier Saviola, Éric Abidal, Ruud Hesp e Ludovic Giuly. Litmanen e Kluivert, entre outros, também jogaram por algum tempo pela equipe visitante.
O Ajax abriu o placar logo no início com Kluivert, que marcou com uma bela cavadinha após uma finta de corpo inteligente de Ronald de Boer. Os catalães reagiram e empataram com Aleix Vidal.
Roger García, o último jogador a vestir a camisa 14 do Ajax, colocou o Barcelona à frente por 1-2. Saviola fez o 1-3 ao aproveitar um erro de Frank de Boer na saída de bola. O Barcelona dominava a partida, e Nolito marcou o 1-4 na Arena.
O primeiro tempo foi um festival de gols. Huntelaar marcou de cabeça o 2-4, Nolito fez o 2-5 e Huntelaar estabeleceu o placar do intervalo em 3-5, após boa jogada de Van der Vaart.
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O Ajax começou bem o segundo tempo e teve azar nas chances desperdiçadas por Ryan Babel e Derk Boerrigter em posições favoráveis. O 4-5 acabou saindo com Siem de Jong, em um bate-rebate. Boerrigter teve a chance de empatar em 5-5, mas foi parado pelo goleiro do Barcelona Jesús Mariano Angoy.
O Barcelona ampliou a vantagem sobre o Ajax na reta final. Saviola marcou o 4-6, e Cristian Tello fez o 4-7. Ainda houve várias substituições nos minutos finais, mas o placar não mudou. O apito final veio após 84 minutos de jogo.
Escalação do Ajax Legends (primeiro tempo): Van der Sar; Winter (Van Rhijn 23'), Vertonghen, F. De Boer (Tahamata 22'), Rob Witschge (Emanuelson 23'); Schöne, Sneijder (Dani 34'), Litmanen (Van der Vaart 34'); R. de Boer (Maduro 34'), Kluivert (Huntelaar 34'), Richard Witschge (Babel 23')
Escalação do Ajax Legends (segundo tempo): Van der Sar; Van Rhijn, Maduro, Vertonghen, Emanuelson; Schöne (Enoh 50'), Dani (De Jong 47'), Van der Vaart; Tahamata (Boerrigter 47'), Huntelaar (Mido 47'), Babel
Escalação do FC Barcelona Legends (primeiro tempo): Angoy; Vidal, Valiente, Abidal, Barjuán (Montoya 29'); Trashorras, García, Giuly; Saviola, Krkic, Nolito
Escalação do FC Barcelona Legends (segundo tempo): Hesp (Angoy 49'); Vidal, F. De Boer, Abidal, Montoya; Trashorras, Witschge, R. de Boer; Tello, Kluivert, Nolito.