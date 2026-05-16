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Ajax, Feyenoord e PSV estão de olho no mesmo zagueiro promissor

Mercado da bola
Eredivisie
Heerenveen
M. Willemsen
Ajax
Feyenoord
PSV Eindhoven

Maas Willemsen (SC Heerenveen) está na mira de todos os quatro principais clubes da Holanda, segundo o jornalista Sander de Vries, do Leeuwarder Courant.

De Vries espera um verão movimentado de transferências no Estádio Abe Lenstra. “Em comparação com o ano passado, há significativamente mais recursos financeiros em campo. O Heerenveen irá, sem dúvida, colher os frutos disso.”

Willemsen é um dos jogadores abordados no artigo. No verão passado, ele chegou sem custo de transferência vindo do De Graafschap.

O zagueiro central de 23 anos está tendo uma excelente temporada na Frísia. O fato de Willemsen, com 1,90 m de altura, ser canhoto o torna ainda mais interessante.

Segundo De Vries, “os quatro grandes” analisaram Willemsen detalhadamente. Com isso, ele parece se referir ao Ajax, Feyenoord, PSV e FC Twente.

Vários clubes da Bundesliga e da Série A também estão de olho em Willemsen. Em Heerenveen, ele tem contrato até meados de 2029.

De acordo com o Transfermarkt, Willemsen vale apenas 1,5 milhão de euros. Por esse valor, porém, o Heerenveen não o deixará sair.

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