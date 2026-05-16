Ajax, Feyenoord e PSV estão de olho no mesmo zagueiro promissor

Maas Willemsen (SC Heerenveen) está na mira de todos os quatro principais clubes da Holanda, segundo o jornalista Sander de Vries, do Leeuwarder Courant.

De Vries espera um verão movimentado de transferências no Estádio Abe Lenstra. “Em comparação com o ano passado, há significativamente mais recursos financeiros em campo. O Heerenveen irá, sem dúvida, colher os frutos disso.”

Willemsen é um dos jogadores abordados no artigo. No verão passado, ele chegou sem custo de transferência vindo do De Graafschap.

O zagueiro central de 23 anos está tendo uma excelente temporada na Frísia. O fato de Willemsen, com 1,90 m de altura, ser canhoto o torna ainda mais interessante.

Segundo De Vries, “os quatro grandes” analisaram Willemsen detalhadamente. Com isso, ele parece se referir ao Ajax, Feyenoord, PSV e FC Twente.

Vários clubes da Bundesliga e da Série A também estão de olho em Willemsen. Em Heerenveen, ele tem contrato até meados de 2029.

De acordo com o Transfermarkt, Willemsen vale apenas 1,5 milhão de euros. Por esse valor, porém, o Heerenveen não o deixará sair.