O Ajax está perto de fechar um acordo com o ABN Amro para que o banco seja seu patrocinador máster pelas próximas cinco temporadas. A informação foi divulgada nesta terça-feira pelo jornalista Mike Verweij, que cobre o clube para o De Telegraaf, com base em fontes próximas ao Ajax.
O banco pagará 12 milhões de euros por temporada, incluindo bônus. O valor total do acordo, portanto, é de 60 milhões de euros.
O ABN Amro já foi patrocinador máster do Ajax entre 1991 e 2008. Atualmente, o banco patrocina os amadores que jogam aos sábados e o futebol feminino.
As duas partes pretendem concluir o acordo nesta terça-feira. No melhor cenário, a parceria será anunciada oficialmente na quarta-feira.
“Isso encerraria uma busca de meses por um novo patrocinador máster, durante a qual houve conversas com várias grandes empresas”, escreveu Verweij.
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O ABM Amro quer muito voltar a estampar a camisa do Ajax. O banco estava na camisa quando o clube conquistou a Copa da UEFA em 1992 e quando os amsterdameses venceram a Champions League em 1995.
O acordo parece ser o último feito de Menno Geelen no clube. O diretor-geral anunciou recentemente que pretende deixar o Ajax em 1º de abril de 2027, após anos de trabalho no clube.
A Ziggo é a atual patrocinadora máster do Ajax, em uma parceria iniciada em 1º de janeiro de 2015. O vínculo com a gigante da TV a cabo chegará ao fim no verão de 2027.