Ajax faz gesto generoso em direção ao FC Volendam

O Ajax faz um gesto generoso em direção ao FC Volendam, garante o De Telegraaf. Afinal, toda a renda da venda de ingressos do amistoso no Kras Stadion vai para o clube da Keuken Kampioen Divisie.

O clube de Amsterdã quer agradecer ao FC Volendam dessa forma pela hospitalidade na reta final da temporada passada. O Ajax pôde usar o estádio na vila de pescadores para os duelos com FC Groningen e FC Utrecht nos playoffs por uma vaga no futebol europeu.

"Somos muito gratos ao Ajax por isso. As receitas de TV são do Ajax e nós ficamos com as receitas do estádio. É uma divisão muito boa", disse o diretor técnico Patrick Busby, do FC Volendam, ao jornal matutino.

"A diretoria do Ajax nos deixou claro várias vezes, como clube e também a todos os funcionários, o quanto é grata. Eles elogiaram enormemente a hospitalidade. E também o nosso gramado, que suportou sem problemas três jogos em uma semana. O Ajax demonstrou de várias maneiras o quanto estava satisfeito", afirmou o agradecido Busby.

Como agradecimento, o diretor do Volendam recebeu um presente da diretoria do Ajax. "Pudemos ir com todo o pessoal a um dos shows de Harry Styles." O Ajax precisou mandar os jogos dos playoffs em outro local, porque Harry Styles faria dez shows na Johan Cruijff ArenA e, por isso, o estádio não podia ser usado para partidas.

O fato de Ajax e FC Volendam se enfrentarem em um amistoso já estava nos planos havia mais tempo. "O Ajax achou interessante já disputar o amistoso entre as equipes principais no domingo, e nós naturalmente também. É um belo encerramento da preparação, antes de o campeonato recomeçar."

Busby ressalta que seu clube quer dar passos adiante na troca de conhecimento entre os treinadores dos dois clubes. "Queremos realmente avançar nisso. Além disso, tenho um contato muito bom com Jordi Cruijff e antes também com Alex Kroes. Disso já surgiram coisas boas, como o retorno de Kayden Wolff. Nesse sentido, estou muito satisfeito com a cooperação."