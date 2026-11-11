"Ajax exige este valor altíssimo do Barça por Youri Baas"

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O Ajax não pretende liberar Youri Baas neste inverno, segundo o DIARIO SPORT. O jornal espanhol afirma que o clube de Amsterdã exige mais de 30 milhões de euros pelo zagueiro.

Há algumas semanas, o SPORT informou que o Barça chegou ao nome de Baas em sua busca por um novo zagueiro.

O clube gosta de sua qualidade com a bola e também considera muito boa sua capacidade de se posicionar. O Barcelona vê ainda como grande vantagem o fato de Baas poder atuar na lateral esquerda.

O Ajax, porém, não pretende vendê-lo. Segundo o SPORT, o clube exige "o dobro de seu valor de mercado", estimado em 16 milhões de euros pelo Transfermarkt.

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Após a partida da Conference League contra o FC Midtjylland, Baas falou sobre o suposto interesse do Barcelona. "Não sei de onde vem o rumor, mas é claro que é bom."

Próximas partidas AJX Eredivisie 08:30 HAA

Baas atuou como volante nas últimas partidas do Ajax, contra o Midtjylland (vitória por 1-6) e o FC Twente (2-2), devido à lesão na virilha de Sofyan Amrabat.

Canhoto, Baas chegou ao Ajax em 2018, vindo das categorias de base do Excelsior. Há três temporadas, jogou por empréstimo no NEC.