O Ajax não conseguiu vencer o NEC na noite de sábado. Na Johan Cruijff ArenA, Tolu Arokodare abriu o placar de forma espetacular, mas um pênalti convertido por Tjaronn Chery decretou o 1 a 1. Com isso, a desvantagem do Ajax para o líder Feyenoord aumenta para cinco pontos.
O Ajax abriu o placar rapidamente. Um cruzamento de Jorthy Mokio parecia passar por cima de Tolu, mas o centroavante de grande estatura ainda se esticou ao máximo para conseguir cabecear a bola. Sua cabeçada forte foi forte demais para Gonzalo Crettaz: 1 a 0. Depois, Tolu comemorou o gol erguendo a camisa de Kasper Dolberg, que não voltará a atuar nesta temporada devido a uma lesão no ligamento cruzado.
O Ajax não pôde desfrutar da vantagem por muito tempo. Mokio derrubou Noë Lebreton dentro da própria área, e o árbitro marcou pênalti. Chery cobrou com perfeição e empatou: 1 a 1.
No restante do primeiro tempo, o Ajax ainda levou perigo em várias ocasiões. Oscar Gloukh foi brilhantemente acionado por Julian Brandt, mas sua finalização faltou força. Isso não aconteceu na tentativa de Mokio da entrada da área, mas a bola bateu no travessão.
Depois do intervalo, a equipe de Míchel passou por vários momentos de dificuldade, após voltar muito mal do vestiário. Chery até voltou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento. Míchel então mexeu no time e colocou, entre outros, o estreante Simon Adingra em campo.
No entanto, o Ajax não conseguiu retomar o controle da partida. O que se viu foi principalmente muita disputa, sem tantas jogadas realmente perigosas. Abdellah Ouazane quase se excedeu nesse duelo ao dar uma entrada dura em Bryan Linssen, mas escapou com cartão amarelo.
O Ajax ainda teve chances de vencer a partida. Marcos Leonardo, que saiu do banco, chutou para fora, Brandt finalizou por cima por pouco, e Ouazane parou em Crettaz. Nos acréscimos, Ouazane ainda ficou perto do gol da vitória após uma bela jogada individual, e Adingra também levou perigo, mas ninguém voltou a marcar.