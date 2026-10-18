Ajax encerra sequência negativa com cinco gols em Groningen

O Ajax venceu o FC Groningen de forma convincente neste domingo. A equipe de Míchel Sánchez foi letal sobretudo no segundo tempo e marcou cinco gols em uma partida pela terceira vez nesta temporada da Eredivisie. Após um jogo maluco e um fim de partida tumultuado, o placar terminou em 2 a 5 no Euroborg. Julian Brandt e Jorthy Mokio marcaram duas vezes cada, e Aaron Bouwman também balançou a rede.
O Ajax começou bem a partida e logo criou uma grande chance. Leonardo apareceu sozinho diante de Etienne Vaessen, mas o brasileiro demorou demais e chutou em cima do goleiro.
Pouco depois, Leonardo chegou à bola antes de Vaessen. O atacante foi derrubado com força, e o pênalti foi a consequência lógica. O capitão Davy Klaassen assumiu a cobrança, mas desperdiçou a chance. Vaessen compensou sua falha com uma bela defesa.
A equipe de Míchel tinha a partida sob controle no Euroborg, até Klaassen derrubar Brynjólfur Willumsson com um carrinho arriscado dentro da própria área. Dennis Higler deixou o jogo seguir, mas depois foi chamado ao monitor do VAR. Após analisar o lance demoradamente, decidiu manter a decisão inicial.
Foi um alívio para o Ajax, que abriu o placar logo em seguida. Owen Wijndal tomou a bola de Jorg Schreuders no campo de defesa do Groningen e a passou para Brandt. O alemão ajeitou para a esquerda e viu a bola desviar em Marco Rente antes de entrar: 0 a 1. Quando Aaron Bouwman completou um escanteio para fazer 0 a 2 pouco depois, a partida parecia praticamente resolvida para o time de Amsterdã.
Esse cenário mudou de repente logo após o intervalo, quando Willumsson descontou rapidamente para o Groningen. O gol veio depois de Leonardo perder a bola de maneira descuidada no próprio campo. Klaassen logo pensou ter restabelecido a vantagem, mas seu gol foi anulado: Oscar Gloukh estava impedido na jogada que precedeu o lance.
O terceiro gol do Ajax acabaria saindo. Após uma boa jogada, Wijndal deixou a bola para Brandt, que marcou seu segundo gol na partida. Vaessen não foi bem no lance. Com o terceiro gol, a resistência do Groningen acabou, e o Ajax ampliou a vantagem até conquistar uma vitória folgada.
Mokio completou um escanteio para fazer 1 a 4 e, com um chute colocado, marcou também o quinto gol do Ajax. A vantagem permitiu que Míchel promovesse a estreia de Yves Bissouma. Depois, Thom van Bergen fez o segundo gol do Groningen após uma atuação hesitante de Marc ter Stegen no lance. Nos acréscimos, Van Bergen ainda teve a chance de marcar o terceiro gol do Groningen em um pênalti, mas Ter Stegen defendeu. De qualquer forma, foi uma derrota dolorosa para o Groningen, enquanto o Ajax pôs fim à negatividade das últimas semanas com a vitória por larga margem.