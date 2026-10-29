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AC Monza v US Sassuolo - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Bart DHanis
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Ajax e PSV enviam olheiros para observar a grande revelação da Serie A

Ajax
PSV

Ajax e PSV têm interesse em Gustavo Varela, segundo informa La Gazzetta dello Sport. Os dois clubes enviaram olheiros à Itália para observar o atacante de perto.

Na noite de quarta-feira, os olheiros acompanharam a partida da Serie A entre AC Monza e Napoli. Varela marcou o gol de empate pelo Monza, mas sua equipe acabou derrotada por 1 a 4.

Foi o oitavo gol de Varela na temporada. O português precisou de oito jogos para chegar à marca e, portanto, tem média de um gol por partida na Serie A. Com isso, é o artilheiro da competição, com um gol a mais que Donyell Malen.

No verão passado, o Monza contratou Varela do Benfica por 2,5 milhões de euros. Atualmente, o atacante de 21 anos vale 5 milhões de euros, segundo o Transfermarkt.

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Ajax e PSV não são os únicos clubes interessados em Varela. O Napoli também está muito interessado no atacante e pretende agir já em janeiro.

Na temporada passada, Varela ainda foi emprestado pelo Benfica ao Gil Vicente, de Portugal. Lá, não se saiu particularmente bem. Em 33 jogos, marcou sete gols.

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