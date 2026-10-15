Nesta temporada, o Ajax não disputará a Champions League, nem mesmo a Liga Europa, mas sim a fase de liga da Conference League. A primeira parada é na Croácia, onde o time do técnico Míchel enfrenta o Hajduk Split nesta quinta-feira. Em 1995, o Ajax eliminou o tradicional clube croata nas quartas de final a caminho do célebre título da Champions League. Como está o Hajduk Split mais de 30 anos depois? Voetbalzone conversou com o jornalista Frane Marsic, que acompanha o clube de perto para o Jutarnji.

Por Rian Rosendaal

"Marin Soticek, Michele Sego e Abdoulie Sanyang estão em ótima fase. E, claro, há também Marko Livaja, que nos últimos anos se tornou um ícone da cidade e da torcida fanática do Hajduk", responde Marsic ao ser perguntado sobre os jogadores com quem o Ajax deve tomar cuidado especial nesta quinta-feira, em solo croata. Centroavante, Livaja, de 33 anos, sofreu uma lesão na coxa no fim de setembro e será obrigado a perder o confronto pela Conference League.

Nome conhecido na Holanda

O técnico do Hajduk é um nome conhecido na Holanda. Gonzalo Manuel García García, de 43 anos, comanda desde 2025 o adversário do Ajax, atual líder da 1. HNL, o Campeonato Croata. O ex-meia e atacante uruguaio jogou por AGOVV Apeldoorn, sc Heerenveen, Heracles Almelo, FC Groningen e VVV-Venlo. Mais tarde, teve uma breve passagem pelo FC Twente como auxiliar e técnico principal. "Ele prefere um estilo de jogo moderno, baseado em muita dedicação, agressividade e intensidade, além de uma proposta ofensiva e do foco em marcar mais gols que o adversário."

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Cabe a García levar o Hajduk ao sucesso na Europa nesta temporada. Marsic ressalta, porém, que a campanha na Conference League não é prioridade absoluta em Split e arredores. "A esperança por aqui é que o time conquiste sete ou oito pontos na fase de liga. Isso geralmente basta para terminar entre os 24 primeiros e avançar à próxima fase. A mentalidade, no entanto, é encarar um jogo de cada vez. Ainda é cedo para fazer previsões sérias sobre as partidas europeias."

O Hajduk teve pouquíssimos motivos para comemorar no cenário europeu nos últimos anos, lembra Marsic, que viu o clube ser eliminado na terceira fase preliminar da Conference League na temporada passada. "Nos últimos anos, o Hajduk sofreu muitas eliminações inesperadas na Europa e vários reveses. O clube caiu diante de adversários mais fracos, mas nesta temporada finalmente conseguiu se classificar para a Conference League, garantiu jogos europeus no segundo semestre pela primeira vez em dezesseis anos e conseguiu se livrar de boa parte da imagem negativa que carregava."

Surpresa contra o Ajax?

O Ajax, um nome de peso, visita nesta quinta-feira Split, cidade apaixonada por futebol. "O jogo contra o Ajax provavelmente é o mais importante da história moderna do clube. E espera-se um verdadeiro espetáculo no Poljud. Todos sabem que, no papel, o Ajax é o time mais forte, mas também há uma convicção firme de que o Hajduk pode conseguir um bom resultado no Poljud, diante de 35.000 torcedores em um estádio lotado. Isso significaria conquistar pelo menos um ponto ou, de preferência, os três. Se surgir a oportunidade, o Hajduk fará de tudo para surpreender", avisa Marsic aos jogadores do Ajax.

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O icônico Poljud, inaugurado em 1979, também foi palco, na primavera de 1995, do jogo de ida entre Hajduk Split e Ajax pelas quartas de final da Champions League. Quem esteve naquela partida, porém, não viu gols naquela noite. Na volta, o Ajax venceu por 3 a 0 e chegou às semifinais da competição sem grandes dificuldades. "As gerações mais velhas de torcedores do Hajduk recordam o confronto com o Ajax em 1995, enquanto as mais jovens querem que este jogo faça parte de um novo capítulo na história do clube", explica o jornalista croata que acompanha o clube. "Em Split, esta é vista como a oportunidade perfeita para se vingar do Ajax."

Mais de três décadas depois, a situação é bem diferente. Desta vez, não se trata de um grande duelo pela Champions League, mas de um confronto na terceira competição europeia. Ainda assim, o Ajax é assunto nas rodas de futebol da Croácia. "Todos sabem o tamanho do Ajax. E este provavelmente já é o jogo mais importante da temporada para o Hajduk. Mas também é de conhecimento geral que o Ajax teve elencos mais fortes e talentosos nos últimos anos. O Ajax continua favorito, mas o Hajduk, naturalmente, quer surpreender em casa. Afinal, ainda não perdeu nenhuma partida em seu estádio nesta temporada", diz Marsic, que viu o Hajduk vencer o rival na disputa pelo título Dinamo Zagreb por 2 a 1 no último sábado.

Sem Dolberg em Split

A defesa do Hajduk não precisará se preocupar com Kasper Dolberg nesta quinta-feira. Uma grave lesão no joelho parece ter encerrado antecipadamente a temporada do atacante dinamarquês. A tendência é que Tolu Arokodare comande o ataque em Split. "A ausência de Dolberg muda pouco a avaliação do Hajduk sobre a força do Ajax, já que o time de Amsterdã ainda conta com jogadores como Adingra, Arokodare e Amrabat", afirma Marsic sobre o desfalque do centroavante dinamarquês. "O Dinamo Zagreb, porém, também tinha um elenco mais forte no papel, mas o Hajduk conseguiu surpreendê-lo no sábado. O time fará de tudo para repetir o feito contra o Ajax no Poljud."

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Ajax e Hajduk, aliás, não têm um longo histórico de confrontos europeus. Na lendária temporada 1994/95, quando o clube de Amsterdã conquistou o título holandês invicto, o adversário croata foi eliminado nas quartas de final da Champions League. Uma temporada antes, em 1993/94, o Ajax perdeu por 1 a 0 em Split na primeira fase da então Copa dos Vencedores de Copas. Foi um tropeço isolado: no Estádio Olímpico, o time de Louis van Gaal venceu por nada menos que 6 a 0.

De todo modo, esta é uma espécie de semana decisiva para os jogadores e torcedores do Hajduk. Três dias após a visita do Ajax a Split, vem o confronto direto com o NK Varazdin, atual vice-líder do Campeonato Croata. O desejo de voltar a vencer no país é enorme: a última vez que o Hajduk conquistou o campeonato foi em 2005, há 21 anos. Para efeito de comparação, o arquirrival Dinamo Zagreb levantou a taça nada menos que dezenove vezes desde então. García, portanto, pode se tornar uma figura imortal nesta temporada para os Brancos.