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imago-sport-1080727831.jpgLaPresse
Bart DHanis

Traduzido por

Ajax desiste de vez da disputa por Noa Lang, que vai assinar com outro clube

O Ajax não está mais na briga por Noa Lang. O clube de Amsterdã desistiu em definitivo, segundo informou o jornalista italiano Gianluca Di Marzio.

Lang parece estar de saída do Napoli neste verão europeu. O atacante holandês já foi emprestado ao Galatasaray no último semestre, clube que voltou a demonstrar interesse.

Mesmo assim, o clube turco olha primeiro para outras opções neste momento, o que faz Lang parecer a caminho da Atalanta, que também tem interesse.

Segundo Di Marzio, o clube de Bérgamo é quem tem mais chances de contratar o jogador da seleção holandesa. Antes, ele já havia escrito que a Atalanta havia buscado informações para contratá-lo por empréstimo junto ao Napoli.

Lang foi citado no Ajax como possível sucessor de Mika Godts. O belga se transferiu na semana passada para o Paris Saint-Germain por pouco mais de 50 milhões de euros.

Com isso, o Ajax não tem um ponta esquerda de fato no elenco. O técnico Míchel Sanchez escalou nas últimas partidas os meio-campistas Abdellah Ouazane e Oscar Gloukh naquela posição.

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