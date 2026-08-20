O Ajax não está mais na briga por Noa Lang. O clube de Amsterdã desistiu em definitivo, segundo informou o jornalista italiano Gianluca Di Marzio.
Lang parece estar de saída do Napoli neste verão europeu. O atacante holandês já foi emprestado ao Galatasaray no último semestre, clube que voltou a demonstrar interesse.
Mesmo assim, o clube turco olha primeiro para outras opções neste momento, o que faz Lang parecer a caminho da Atalanta, que também tem interesse.
Segundo Di Marzio, o clube de Bérgamo é quem tem mais chances de contratar o jogador da seleção holandesa. Antes, ele já havia escrito que a Atalanta havia buscado informações para contratá-lo por empréstimo junto ao Napoli.
Lang foi citado no Ajax como possível sucessor de Mika Godts. O belga se transferiu na semana passada para o Paris Saint-Germain por pouco mais de 50 milhões de euros.
Com isso, o Ajax não tem um ponta esquerda de fato no elenco. O técnico Míchel Sanchez escalou nas últimas partidas os meio-campistas Abdellah Ouazane e Oscar Gloukh naquela posição.