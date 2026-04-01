Ajax contrata jogador: “Tem impacto dentro e fora de campo, uma qualidade que não deve ser subestimada”

O Ajax ofereceu a Marouane Bentaleb seu primeiro contrato, conforme informou o clube através de seus canais oficiais. O zagueiro e meio-campista de 16 anos ficará, assim, vinculado ao Johan Cruijff ArenA até meados de 2029.

“Marouane é um zagueiro moderno que também pode atuar no meio-campo. Ele tem muita tranquilidade com a bola e possui uma boa visão de jogo”, afirma Beuker nos canais do clube.

“Ele ousa defender avançando e, por isso, muitas vezes opta pela solução de avançar”, continua o diretor de futebol. Nascido em Roterdã, Bentaleb joga desde 2024 na base do Ajax, após ter vindo do Sparta.

No Ajax, Bentaleb é o capitão da equipe Sub-17, comandada pelo técnico Stan Bijl. Essa equipe de jovens promessas disputará, nos dias 4, 5 e 6 de abril, a décima quarta edição da Olympia Future Cup.

“Como capitão da Sub-17, ele também se desenvolveu como jogador líder e, com isso, causa impacto tanto dentro quanto fora de campo, uma qualidade que não deve ser subestimada”, elogia Beuker ao jovem.

Bentaleb é um jogador da seleção juvenil marroquina. Ele disputou três partidas pela equipe Sub-17 do país norte-africano. Anteriormente, ele também integrou a seleção Sub-15 de Marrocos.

“Estamos confiantes de que ele dará continuidade a essa trajetória e continuará a se desenvolver rumo ao futebol profissional”, conclui Beuker.

Ky-an Martis

Mais tarde, no mesmo dia, o clube de Amsterdã também anunciou a contratação de Ky-an Martis. O zagueiro de 15 anos, que integra a seleção juvenil da Holanda, também veio do Sparta. Beuker: “Ky-an teve um bom desenvolvimento na Sub-16 e demonstra as características que buscamos em um zagueiro dentro do nosso estilo de jogo.”

"Ky-an é fisicamente forte, tem segurança com a bola e é capaz de tomar as decisões certas em campo, o que lhe permite, com seus passes e dribles, explorar os espaços na construção de jogadas. Estamos confiantes de que ele poderá continuar a se desenvolver nos próximos anos em nossa base e estamos ansiosos para acompanhar seus próximos passos no Ajax."