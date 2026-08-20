Ajax começa com quatro reforços entre os titulares contra o FC Sion

O Ajax enfrenta o FC Sion nesta quinta-feira pelos playoffs da Conference League. O técnico Míchel já divulgou a escalação dos visitantes de Amsterdã.
Marc-André ter Stegen será o goleiro do Ajax. A defesa dos visitantes de Amsterdã será formada por (da direita para a esquerda) Anton Gaaei, Aaron Bouwman, Youri Baas e Caio Henrique.
Youri Regeer terá a missão de dar controle ao meio-campo do Ajax na Suíça. Davy Klaassen também começa como titular, e Julian Brandt retorna à escalação do Ajax para dar os impulsos ofensivos.
Marcos Leonardo atuará contra o Sion como centroavante mais avançado. Steven Berghuis (à direita) e Oscar Gloukh (à esquerda) terão a missão de municiar o atacante brasileiro pelos lados.
O Ajax, portanto, faz primeiro o jogo de ida fora de casa, com a volta marcada para quinta-feira, 27 de agosto, em Amsterdã. O vencedor do confronto de ida e volta se classifica para a fase principal da Conference League.
Escalação do Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Bouwman, Baas, Henrique; Regeer, Klaassen, Brandt; Berghuis, Leonardo, Gloukh.