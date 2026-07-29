Ajax chega a acordo sobre transferência de saída de três milhões de euros

O Ajax vai receber três milhões de euros, já que a transferência de Kian Fitz-Jim para o Torino está acertada, informa Mike Verweij, do De Telegraaf. O Ajax também negociou um percentual de revenda.

Na terça-feira, Gianluca di Marzio já havia escrito que o Ajax estava em negociação com o Torino por uma transferência do meio-campista. No entanto, ele não citou valores.

Schira, portanto, cita. Ajax e Torino se aproximam de um acordo por uma taxa de transferência de quatro milhões de euros. Para Fitz-Jim, já há um contrato pronto até meados de 2030.

A transferência não chega do nada. Fitz-Jim contou no início deste ano, em entrevista à Voetbal International, que o Ajax quis liberá-lo tanto no verão passado quanto durante a janela de transferências de inverno. O próprio jogador também estava aberto a isso, desde que o clube certo aparecesse.

Pouco depois, um clube da Bundesliga também se apresentou, e o meio-campista tinha, sim, interesse. No fim, essa transferência também fracassou, porque o clube alemão ainda precisava vender um jogador e o negócio não foi mais concluído no Deadline Day.

O meio-campista de 23 anos ainda tem contrato até meados de 2027, o que faz com que o Ajax precise vendê-lo neste verão para ainda lucrar com ele. Além disso, as conversas sobre um novo vínculo estão paradas há bastante tempo, como a Voetbal International escreveu anteriormente.

Fitz-Jim disputou ao todo 72 partidas pela equipe principal do recordista de títulos do Campeonato Holandês. Nesse período, marcou sete gols e deu duas assistências. Ele também foi emprestado brevemente pelo Ajax ao Excelsior, pelo qual disputou 12 jogos.