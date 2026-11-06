Menno Geelen deixará o Ajax em 1º de abril de 2027, anunciou o clube de Amsterdã nesta sexta-feira. A decisão foi tomada após conversas com o Conselho de Supervisão (RvC). O diretor-geral está ligado ao Ajax desde 2010 e já atuou como diretor comercial.

O RvC do Ajax contratará uma empresa externa para encontrar um sucessor para Geelen. A diretoria confia que um novo diretor-geral estará à frente do clube na Johan Cruyff Arena antes de 1º de abril do ano que vem.

"Trabalhar para o Ajax sempre foi uma honra. Depois de mais de dezesseis anos, chegou a hora de dar um novo passo. Sou grato pelas funções que pude exercer aqui. O RvC e eu começamos a conversar com antecedência sobre o fim do meu contrato e o futuro. Foram boas conversas, nas quais acabamos tomando essa decisão. Ao anunciá-la agora, haverá tempo para encontrar um sucessor", explicou Geelen ao site do clube.

"Aprendi muito aqui e, ao longo de todos esses anos, conquistamos muita coisa juntos no Ajax", afirmou o dirigente, orgulhoso. "Tenho muitas lembranças boas e, claro, também houve acontecimentos menos felizes. Mas, neste momento, considero especialmente importante que esta temporada traga sucesso esportivo e que o clube possa continuar avançando. De qualquer forma, seguirei fazendo tudo ao meu alcance nos próximos meses para contribuir com isso."

"Menno fez muito pelo clube", afirmou o presidente Lesley Bamberger em nome do RvC. "Ele ajudou o clube a atravessar períodos difíceis quando lhe pediram que assumisse a função de diretor-geral. Além disso, sempre foi leal ao Ajax."

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"Cabe a nós, do RvC, encontrar um bom sucessor, que se encaixe no desenvolvimento futuro do clube. Combinamos com Menno que ele trabalhará conosco para garantir uma transição cuidadosa, de modo que o novo diretor-geral possa seguir trabalhando com os demais integrantes da diretoria por um futuro sustentável e de sucesso para o clube", concluiu Bamberger no site do Ajax.